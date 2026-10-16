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Общество

С экс-депутатом Владимиром Мурзенко простятся в Урюпинске

Общество 16.10.2026 20:16
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16.10.2026 20:16


В Урюпинске Волгоградской области 17 октября простятся с Владимиром Мурзенко, заслуженным работником ЖКХ РФ, экс-депутатом городской думы нескольких созывов и бывшим директором МУП «Тепловое хозяйство». Его не стало 15 октября на 82-м году жизни. 

Четверть века – с 1985 по 2010 годы – Владимир Георгиевич возглавлял предприятие, которое под его руководством на протяжении многих лет оставалось одним из лучших в области. Его коллеги вспоминают, что его редко можно было застать сидящим в кабинете, он всегда был рядом со своим коллективом. Не раз после устранения аварий на трубопроводе он возвращался домой далеко за полночь – замёрзший, уставший, но с чувством исполненного долга.

Владимир Георгиевич активно внедрял передовые методы и технологии. Так, в котельных, подающих горячую воду, трубчатые водоподогреватели заменили на компактные пластинчатые — с более высоким КПД. Были запущены комплексные установки для химической обработки теплоносителя, что позволило существенно продлить срок службы котельного оборудования и трубопроводов. Важной вехой стало открытие в начале 90-х годов котельной № 12 на улице Репина — самой большой в городе.

– Память о нём сохранится не только в сухих отчётах и модернизированных котельных, но и в тепле, которое годами ощущали жители города, в уважении коллег и в благодарности тех, кто знал его лично, – говорится в некрологе, опубликованном на сайте администрации Урюпинска.

Фото администрации Урюпинска, коллаж V102.RU

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