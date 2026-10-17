В Волгограде отменены и задерживаются десять субботних авиарейсов





17 октября в аэропорту Волгограда произошёл масштабный сбой в расписании. Из-за продолжающихся третьи сутки попыток ВСУ прорваться беспилотниками в центральные регионы России и вводимых Росавиацией в этой связи ограничений для гражданской авиации, в воздушной гавани отменены и задерживаются сразу десять авиарейсов.

Отменено прибытие в региональный центр рейса №DP 6965 компании «Победа», запланированный на 9:05. Также отменён ещё один столичный рейс №SU 1180 «Аэрофлота», который должен был приземлиться в 9:30. С задержкой в четыре часа, в 15:40 в Волгоград прибудет рейс №U6 1850 из Антальи Ural Airlines. Также отменены московские рейсы №S7 2145 и №DP 6969 компаний S7 Airlines и «Победа», запланированные на 13:05 и 13:55.

Соответственно, изменения сказались и на расписании вылетов. Отменены столичные рейсы №DP 6966 и №SU 1181 «Победы» и «Аэрофлота», запланированные на 9:35 и 10:30. Задерживается рейс №U6 1849 Ural Airlines из Антальи. Он покинет воздушную гавань с трёхчасовым опозданием лишь в 16:30. Также отменены вылеты столичных рейсов №S7 2146 и №DP 6970 S7 Airlines и «Победы», которые должны были состояться в 13:50 и 14:25.

Фото из архива ИА «Высота 102»