



На «Волгоград Арене» завершился матч 14-го тура Первой лиги между «Ротором» и «Сочи». Встреча, собравшая 13832 болельщика, закончилась победой гостей со счётом 1:0, сообщает ИА «Высота 102».

Сочинцы начали игру с высокого прессинга, встречая волгоградцев на их половине поля. «Ротор» старался контролировать мяч, минимизируя риски. Однако на 16-й минуте защита хозяев позволила игроку «Сочи» зайти в штрафную и открыть счет – 0:1.

К середине первого тайма у волгоградцев стали проходить быстрые комбинации, и команда создала пару опасных моментов. Гости, ведя в счёте, старались успокоить игру и действовали от обороны. Первый тайм прошёл при небольшом преимуществе хозяев поля, которые пропустили один выпад гостей и ушли на перерыв, уступая 0:1.

Вторая половина встречи началась с опасных атак сочинцев: они создали несколько моментов, один из которых на 54-й минуте завершился попаданием в штангу. Никита Чагров закрыл эпизод, забрав мяч в руки.

Во втором тайме обе команды показали атакующий футбол. «Ротор» большими силами шёл вперёд: игроки волгоградской команды стремились сравнять счёт, но «Сочи» удержал минимальное преимущество и одержал победу – 1:0.

«Ротор» продолжает выступление в Первой лиге. Следующий матч волгоградцы проведут в гостях.

Александр Веселовский