В Волгограде облсуд оправдал Александра Юношева по прозвищу Еврей

В Волгограде суд оправдал 60-летнего Александра Юношева, которому вменялось «занятие высшего положения в преступной иерархии». Как сообщает ИА «Высота 102», мужчину, известного в определенных кругах по прозвищу Еврей, присяжные заседатели ранее признали абсолютно невиновным.

— Волгоградский областной суд вынес оправдательный приговор в отношении Александра Юношева 25 апреля, — сообщили информагентству в судебной инстанции.

Уточняется, что на приговор по состоянию на 27 апреля жалоб не поступало. Александр Юношев вышел на свободу еще после оглашения вердикта. До этого фигурнат уголовного дела находился в СИЗО.

К слову, оправдательный вердикт суда присяжных обязателен для председательствующего и влечет за собой постановление им оправдательного приговора. Напомним, что оправдательный вердикт присяжные вынесли 7 апреля.

Напомним, что по версии следствия, Юношев после неоднократного отбывания наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в августе 2020-го в Турции был наделен представителями преступного мира полномочиями по контролю за деятельностью криминальных структур в Волгоградской области.

Как стало известно «Высоте 102», «сходка» проходила в Анталье. Сообщалось, что Юношев в общей сложности провел за решеткой 20 лет. Жителю Волгограда инкриминировали ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), по которой ему грозило до 15 лет колонии.

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