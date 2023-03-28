Расследования

В Волгограде судьбу «смотрящего» за регионом Юношева решат присяжные

Расследования 28.03.2023 19:05
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28.03.2023 19:05


В Волгоградском областном суде рассматривается уголовное дело в отношении 62-летнего Александра Юношева. По версии следствия, мужчина после неоднократного отбывания наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в августе 2020 года был наделен представителями преступного мира полномочиями по контролю за деятельностью криминальных структур на территории Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 28 марта, решать судьбу Юношева, известного также по прозвищу Еврей, будут присяжные. 

Напомним, что коронованный в Турции криминальный авторитет был задержан оперативниками Управления уголовного розыска совместно со следователями ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области при силовой поддержке Росгваридии в апреле 2021 года. На тот момент 60-летний Александр Юношев находился по месту жительства – на улице Ладыгина в Тракторозаводском районе Волгограда. Сообщалось, что по местам проживания Юношева и лиц из его близкого окружения было проведено 15 обысков. В ходе обысков были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. 

Завершилось расследование лишь спустя год – летом 2022 года. О том, что материалы с утвержденным обвинительным заключением по ст. 210.1 УК РФ – Занятие высшего положения в преступной иерархии – переданы в Волгоградский областной суд, прокуратура региона сообщала в июле прошлого года. Собственно, с тех пор никакой информации официально более не распространялось. 

Между тем, сообщает ИА «Высота 102», разбирательства в Волгоградском областном суде откладывались уже 25 раз, начиная с ноября 2022 года. Согласно картотеке суда, заседания переносили по причине необходимости истребования новых доказательств. Очередное, 26-е по счету, заседание должно было проходить сегодня, 28 марта. При этом решать судьбу криминального авторитета в Волгограде будут с привлечением присяжных заседателей.  

– Уголовное дело рассматривается в Волгоградском областном суде с октября прошлого года, – сообщил ИА «Высота 102» знакомый с ситуацией источник. – Но рассматривается оно с участием присяжных, о чем ходатайствовала защита Юношева. Вероятнее всего, в ближайшее время подсудимому уже огласят приговор, но каким он будет, предугадать сложно. Как нам с вами известно, не раз в судебной практике присяжные оправдывали тех, кому, казалось бы, самое место на нарах. 

За примером не надо ходить далеко. Буквально сегодня, 28 марта, в Коми присяжные вынесли обвинительный вердикт вору в законе Пичуге, сообщает издание Lenta.ru. При этом двоих предпринимателей – фигурантов уголовного дела – присяжные оправдали по всем эпизодам. Мужчин освободили из-под стражи в зале суда. 

Напомним, что ГУ МВД России по Волгоградской области после задержания Александра Юношева публиковало оперативное видео. На нем Еврей подтверждал, что занимается передачей посылок на зону. По информации, не звучавшей официально, Юношев следил за воровским «общаком». Однако, как известно, продержался не больше года. 

Ранее в Волгограде присяжные вынесли оправдательный приговор по делу о смерти чиновника из-за ревности.  

Фото: Елена Сорокина / VK.com

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