"Высший в преступной иерархии": авторитетного волгоградца поместили в СИЗО (ВИДЕО)

Происшествия 08.04.2021 10:15
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08.04.2021 10:15
Центральный районный суд Волгограда выдал санкцию на арест 60-летнего Александра Юношева. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, волгоградца взяли под стражу до 31 мая текущего года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, Юношева задержали оперативники Управления уголовного розыска совместно со следователями ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области и коллегами из Главного Управления уголовного розыска МВД России, во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСИН. Силовую поддержку оказали бойцы Росгвардии. 60-летний волгоградец во время визита силовиков находился по месту жительства в Тракторозаводском районе Волгограда.
По имеющимся данным, летом 2020 года на встрече криминальных авторитетов, проходившей в Анталье (Турция), мужчина занял высшее положение в преступной иерархии Волгоградской области, и впоследствии распространял и сохранял преступные традиции, осуществлял организационно-распорядительные функции, координировал и контролировал деятельность лиц из криминальной среды региона.
Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжких преступлений, и в общей сложности провел в местах лишения свободы 20 лет.
Сообщается, что по местам проживания Юношева и лиц из его близкого окружения проведено 15 обысков. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Сам фигурант отрицает факт занятия им высшего положения в преступной иерархии региона.
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