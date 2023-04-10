Криминального авторитета по прозвищу Еврей оправдал суд присяжных в Волгограде

Суд присяжных вынес оправдательный вердикт в отношении 60-летнего Александра Юношева, известного в криминальных кругах по прозвищу Еврей. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчине вменяют «занятие высшего положения в преступной иерархии».

— В пятницу, 7 апреля, суд присяжных вынес оправдательный вердикт, — пояснили информагентству в судебной инстанции. — Приговор по делу еще не оглашен.

Согласно данным картотеки Волгоградского областного суда, следующее заседание по уголовному делу запланировано на 25 апреля.

Напомним, что по версии следствия, обвиняемого после неоднократного отбывания наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в августе 2020 года в Турции представители преступного мира наделили полномочиями по контролю за деятельностью криминальных структур в Волгоградской области.

Как стало известно журналистам ИА «Высота 102», летом 2020 года «сходка» криминальных авторитетов проходила в Анталье. Юношев получил статус «положенца», то есть человека, назначаемого «вором в законе», и имеющим право принимать решения в его отсутствие и от его имени.

Ранее сообщалось, что Юношев в общей сложности провел за решеткой 20 лет. Авторитета задержали силовики по месту жительства в Тракторозаводском районе Волгограда и в апреле 2021-го поместили в СИЗО. Волгоградцу вменяют ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), по которой ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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