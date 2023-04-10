Расследования

Криминального авторитета по прозвищу Еврей оправдал суд присяжных в Волгограде

Расследования 10.04.2023 12:58
0
10.04.2023 12:58


Суд присяжных вынес оправдательный вердикт в отношении 60-летнего Александра Юношева, известного в криминальных кругах по прозвищу Еврей. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчине вменяют «занятие высшего положения в преступной иерархии». 

— В пятницу, 7 апреля, суд присяжных вынес оправдательный вердикт, — пояснили информагентству в судебной инстанции. — Приговор по делу еще не оглашен. 

Согласно данным картотеки Волгоградского областного суда, следующее заседание по уголовному делу запланировано на 25 апреля. 

Напомним, что по версии следствия, обвиняемого после неоднократного отбывания наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в августе 2020 года в Турции представители преступного мира наделили полномочиями по контролю за деятельностью криминальных структур в Волгоградской области. 

Как стало известно журналистам ИА «Высота 102», летом 2020 года «сходка» криминальных авторитетов проходила в Анталье. Юношев получил статус «положенца», то есть человека, назначаемого «вором в законе», и имеющим право принимать решения в его отсутствие и от его имени.  

Ранее сообщалось, что Юношев в общей сложности провел за решеткой 20 лет. Авторитета задержали силовики по месту жительства в Тракторозаводском районе Волгограда и в апреле 2021-го поместили в СИЗО. Волгоградцу вменяют ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), по которой ему грозит до 15 лет тюрьмы.  

Читайте также: 

«Высший в преступной иерархии»: авторитетного волгоградца поместили в СИЗО — видео

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
10.04.2023 15:07
Расследования 10.04.2023 15:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2023 11:19
Расследования 10.04.2023 11:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2023 10:35
Расследования 10.04.2023 10:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2023 10:32
Расследования 10.04.2023 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2023 20:41
Расследования 09.04.2023 20:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2023 17:32
Расследования 09.04.2023 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2023 14:07
Расследования 09.04.2023 14:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2023 12:43
Расследования 09.04.2023 12:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2023 20:44
Расследования 08.04.2023 20:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2023 20:47
Расследования 07.04.2023 20:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2023 20:02
Расследования 07.04.2023 20:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2023 17:26
Расследования 07.04.2023 17:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2023 13:46
Расследования 07.04.2023 13:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2023 13:32
Расследования 07.04.2023 13:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2023 11:13
Расследования 07.04.2023 11:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:07
«Цистерна – в хлам»: в Волгограде момент столкновения нефтевоза с КАМАЗом попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:04
Оружие нашли в водоеме. В Волгограде спор из-за девушки в караоке-клубе закончился стрельбойСмотреть фотографии
15:23
«Открытие Авто»: к концу I полугодия объем авторитейла превысит 350 тысяч новых машинСмотреть фотографии
15:07
Волгоградка взыскала с УК 300 тысяч за переломанные рукиСмотреть фотографии
14:57
На месте оперативные службы. В Волжском на перекрестке у СНТ опрокинулась фура с топливомСмотреть фотографии
14:33
Самолет из Волгограда в Петербург вернули на стоянку из-за неисправностиСмотреть фотографии
13:12
В Пасху до кладбищ Волгограда организуют спецрейсыСмотреть фотографии
12:58
Криминального авторитета по прозвищу Еврей оправдал суд присяжных в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде рецидивист в тапках-«зайчиках» украл камеру и играл в прятки с полицией: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:17
Тарифы с общими пакетами услуг популярны у компаний розничной торговли – тренд Tele2Смотреть фотографии
12:06
Член волгоградского облизбиркома от партии пенсионеров попросился в досрочную отставкуСмотреть фотографии
11:32
В Волгоградской области в 2023 году отремонтируют 600 км дорог и 30 путепроводовСмотреть фотографии
11:19
В Волгоградской области сын забил отца черенком от лопаты из-за долга в магазинеСмотреть фотографии
10:59
Полицейские начали поиск ранившего дворовую собаку охотника во ФроловоСмотреть фотографии
10:35
Сотрудники УФСБ задержали организаторов незаконной миграции в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:32
Ударила ножом 36 раз. Убившая из-за денег родную тетю волгоградка попросилась домойСмотреть фотографии
10:09
Под Волгоградом «Лада» врезалась в дерево: 66-летний водитель погибСмотреть фотографии
09:38
Все свое ношу с собой: волжанам рассказали, как отказаться от пластика и сэкономитьСмотреть фотографии
09:09
Движение ограничено. В Волгограде перевернулся КАМАЗ после ДТП с нефтевозом: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:36
Долги волгоградцев перед банками выросли за год на 6,6%Смотреть фотографии
08:13
РПН: треть опрошенных волгоградцев пожаловались на качество товара в интернет-магазинахСмотреть фотографии
07:39
«Сработал не на все 100»: как изменилась жизнь волгоградца после самого дорогого в мире уколаСмотреть фотографии
22:17
Поймали кураж: волгоградские гандболисты в двух матчах разгромно обыграли клуб из АстраханиСмотреть фотографии
20:41
Под Волгоградом поджигателя дома с детьми приговорили и отпустилиСмотреть фотографии
20:08
После заморозков в Волгограде и области потеплеет до +20Смотреть фотографии
18:40
«Навоз и ныне там»: под Волгоградом проход к дачам завалили вонючими кучами и пескомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:35
В ЦПКиО Волгограда заложили аллею в честь 100-летия «Динамо»Смотреть фотографии
17:32
Под Волгоградом у водителя изъяли Volkswagen в пользу государства за пьянствоСмотреть фотографии
15:35
Вандалы разгромили спортплощадку в УрюпинскеСмотреть фотографии
15:08
На трассе Волгоград-Астрахань сгорел «УАЗ» после ДТПСмотреть фотографии
 