Волгоградца оправдали по делу о смерти чиновника из-за ревности

Присяжные заседатели вынесли оправдательный вердикт по уголовному делу в отношении 25-летнего камышанина Александра Овчаренко. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности 33-летнему Александру Кулакову. Мужчина возглавлял один из территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

— Фигурант уголовного дела обвиняется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, — уточнили информагентству в Камышинском городском суде. — 16 ноября суд присяжных вынес оправдательный вердикт. Оглашение приговора назначено на 16 декабря.

По версии следствия, в сентябре 2021 года в Камышине на одной из улиц обнаружено тело руководителя территориального отдела в Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском и Руднянском районах регуправления Роспотребнадзора Александра Кулакова. Смертельную травму чиновнику нанес 25-летний местный житель в ходе внезапно возникшего конфликта.

После инцидента он вызвал на место происшествия скорую помощь. Однако к тому моменту потерпевший скончался. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что Кулаков погиб от травмы грудной клетки и ушиба сердца. По информации собственного источника ИА «Высота 102» в правоохранительных структурах, госслужащий погиб в драке, которая произошла на почве ревности.

Известно, что Александр Кулаков окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. В 2014-м поступил на службу в управление Роспотребнадзора по Московской области. С 2016 по 2018 годы работал в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» в должности завотделением по обеспечению эпидемиологического надзора в филиале в городе Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах. Возглавил территориальный отдел областного управления РПН с 2018 года.

Фото: администрация Камышинского района Волгоградской области / ok.ru

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