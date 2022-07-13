Коронованный в Турции авторитет предстанет перед судом в Волгограде









В Волгограде будут судить 60-летнего Александра Юношева по статье «занятие высшего положения в преступной иерархии».

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Волгоградский областной суд.

По статье ст. 210.1 УК РФ Юношеву грозит до 15 лет лишения свободы. Ожидать суда он будет под стражей.

По версии следствия, обвиняемый после неоднократного отбывания наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в августе 2020 года на территории Турции был наделен представителями преступного мира полномочиями по контролю за деятельностью криминальных структур на территории Волгоградской области.

Сам фигурант отрицает факт занятия им высшего положения в преступной иерархии.

Ранее сообщалось, что Юношев неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжких преступлений, и в общей сложности провел в местах лишения свободы 20 лет. Его задержали силовики по месту жительства в Тракторозаводском районе Волгограда и в апреле 2021 года поместили в СИЗО.

Тогда сообщалось, что по местам проживания Юношева и лиц из его близкого окружения проведено 15 обысков. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

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