Дело об убийстве беременной волгоградки ушло в особый отдел СУ СКР

Уголовное дело в отношении 40-летнего Александра Журавко, подозреваемого в убийстве 35-летней беременной пассажирки такси Ирины Богатыревой (Кулаковой), пропавшей 14 октября 2022 года, передано в особый отдел СУ СКР по Волгоградской области. По версии следствия, тело задушенной и ограбленной женщины, нашли в одном из оврагов Дубовского района.

— Дело вызвало широкий общественный резонанс. Принято решение передать все материалы в первый отдел по расследованию особо важных дел, — рассказал информагентству собственный источник в силовых структурах.

В СУ СКР по Волгоградской области от официальных комментариев воздерживаются.

Напомним, как установило следствие, 35-летняя волгоградка пропала 14 октября прошлого года. Женщина села в такси у своего дома № 69 по улице Ополченской. Водитель был последним, кто видел ее живой. Выяснилось, что подозреваемый предложил своей ночной спутнице покататься, но вместо этого увез ее в Дубовский район, где задушил несчастную, а тело выкинул в овраг. При этом у жертвы были похищены золотые украшения.

В СК пояснили, что выйти на след таксиста помогла видеозапись, сделанная у подъезда в Тракторозаводском районе Волгограда. Согласно предварительным данным СМЭ, фигурант уголовного дела задушил свою жертву руками, схватившись в области горла. Предварительно, конфликт между водителем и пассажиркой возник на фоне внезапно возникшей неприязни. Был назначен ряд экспертиз, в том числе и для установления факта совершения сексуального насилия в отношении погибшей.

Как стало известно ИА «Высота 102», Журавко — уроженец Краснодарского края, последние годы проживавший в Городищенском районе Волгоградской области, уже имел серьезные (и не только) проблемы с законом. Бывший работник следственных органов напомнил о нападении на женщину в Краснооктябрьском районе, совершенном в 2016 году.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование убийства беременной волгоградки.

Фото и коллаж: Оксана Горр/vk.com / Александр Журавко/vk.com / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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