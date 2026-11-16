20-летнего волгоградца осудят за незаконный оборот банковских карт





Следователями по Тракторозаводскому району Волгограда завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в ч. 5 ст. 187 УК РФ – «Приобретение и передача другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему для осуществления неправомерных операций».

По данным следствия, в октябре 2025 года обвиняемый согласился на предложение неизвестного лица за денежное вознаграждение приобретать у граждан банковские карты и данные для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию, а затем передавать их третьим лицам для проведения неправомерных финансовых операций.

В ноябре прошлого года молодой человек приобрёл у знакомой восемь банковских карт, оформленных в различных кредитных организациях, а также логины и пароли для доступа к соответствующим счетам. За это он заплатил девушке 40 тысяч рублей.

В дальнейшем обвиняемый передал полученные электронные средства платежа и данные для доступа к ним неустановленному лицу, получив вознаграждение в размере 80 тысяч рублей.

Установлено, что с использованием переданных банковских реквизитов третьими лицами осуществлялись неправомерные операции по переводу денежных средств на указанные счета. Общая сумма таких операций превысила 850 тысяч рублей.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении сообщницы, передавшей обвиняемому банковские карты, в настоящее время рассматривается судом. Материалы следствия в отношении иных лиц, причастных к противоправной деятельности, выделены в отдельное производство.