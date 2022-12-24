Расследования 24.12.2022 16:10
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24.12.2022 16:10
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Волгоградской области Василию Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства 35-летней волгоградки. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СК РФ.
Напомним, накануне было обнаружено тело 35-летней женщины, пропавшей 14 октября. Ее искали волонтеры и полицейские. Труп нашли в овраге в Дубовском районе. Выяснилось, что волгоградка пропала после посещения увеселительного заведения, где она была с подругами.
Женщина села в машину к 40-летнему ранее судимому мужчине, который повез ее Дубовский район. Между волгоградкой и водителем произошел конфликт и тогда мужчина задушил несчастную, а тело выбросил в овраг. Перед этим он снял с мертвой золотые украшения. По некоторым данным, женщина была беременной.
Подозреваемого задержали в Ерзовке Городищенского района бойцы ОМОНа. СУ СК по Волгоградской области возбудило дело по статье убийство.
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