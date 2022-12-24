







Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Волгоградской области Василию Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства 35-летней волгоградки. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СК РФ.









Женщина села в машину к 40-летнему ранее судимому мужчине, который повез ее Дубовский район. Между волгоградкой и водителем произошел конфликт и тогда мужчина задушил несчастную, а тело выбросил в овраг. Перед этим он снял с мертвой золотые украшения. По некоторым данным, женщина была беременной.



