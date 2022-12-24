МВД опубликовало видео задержания убийцы беременной волгоградки





ГУ МВД России по Волгоградской области 24 декабря опубликовало видео задержания сотрудниками спецподразделения мужчины, подозреваемого в убийстве 35-летней жительницы Волгограда.





На кадрах, предоставленных ГУ МВД по Волгоградской области, к безмятежно стоящему мужчине подлетают бойцы в масках и укладывают его на землю. Задержание происходило в Ерзовке Городищенского района.



Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», волгоградские полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины, пропавшей в октябре этого года после похода в ресторан с подругами. С заявлением о ее пропаже в полицию обратился ее гражданский супруг. Полицейские установили, что в ночь исчезновения женщина приехала к своей матери, но не зашла в подъезд, а села в машину к неизвестному человеку. После чего ее уже никто не увидел живой.



Выяснилось, что ранее судимый 40-летний мужчина завез женщину в Дубовский район, где убил, а тело выкинул в овраг. После убийства он снял с нее золотые украшения. Драгоценности нашли у него дома в ходе обыска.



СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело в отношении подозреваемого по статье – убийство.



Видео ГУ МВД по Волгоградской области

