Расследования

МВД опубликовало видео задержания убийцы беременной волгоградки

Расследования 24.12.2022 13:41
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24.12.2022 13:41


ГУ МВД России по Волгоградской области 24 декабря опубликовало видео задержания сотрудниками спецподразделения мужчины, подозреваемого в убийстве 35-летней жительницы Волгограда.  


На кадрах, предоставленных ГУ МВД по Волгоградской области, к безмятежно стоящему мужчине подлетают бойцы в масках и укладывают его на землю. Задержание происходило в Ерзовке Городищенского района.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», волгоградские полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины, пропавшей в октябре этого года после похода в ресторан с подругами. С заявлением о ее пропаже в полицию обратился ее гражданский супруг. Полицейские установили, что в ночь исчезновения женщина приехала к своей матери, но не зашла в подъезд, а села в машину к неизвестному человеку. После чего ее уже никто не увидел живой.

Выяснилось, что ранее судимый 40-летний мужчина завез женщину в Дубовский район, где убил, а тело выкинул в овраг. После убийства он снял с нее золотые украшения. Драгоценности нашли у него дома в ходе обыска.

СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело в отношении подозреваемого по статье – убийство.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области

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