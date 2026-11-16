Экс-генерал Иван Попов обжаловал приговор в Верховном суде





Верховный суд РФ получил жалобу на приговор бывшему командующему 58-й армией Вооруженных сил России Ивану Попову - генералу, родившемуся в Волгоградской области. Он был осужден на пять лет по делу о мошенничестве.



Из картотеки суда известно, что жалоба была подана 10 ноября по приговору Тамбовского гарнизонного военного суда. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.



По данным следствия, Попов в 2023 году участвовал в хищении более 1,7 тысячи тонн металлопроката, закупленного военно-гражданской администрацией Запорожской области в рамках гуманитарной помощи. В апреле 2025 года Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, лишил звания генерал-майора и оштрафовал на 800 тысяч рублей.



Попов был признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.4 ст.159 УК РФ), и служебном подлоге (ч.2 ст.292 УК РФ).



Второй фигурант дела, бизнесмен Сергей Моисеев, который по версии следствия реализовывал похищенный металлопрокат, получил четыре года колонии. Моисеев признал свою вину.



Защита Попова подала апелляцию, однако 2-й Западный окружной военный суд и Кассационный военный суд оставили приговор без изменений. Попов свою вину не признал.