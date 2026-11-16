



В Ростовской области в результате воздушной атаки беспилотников пострадали мирные жители. Как передает Привет-Ростов, в Азове ранения получили трое мужчин.

Всех пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, в городе возникли возгорания на четырёх производственных объектах. На местах происшествий работают экстренные службы.

В Миллеровском районе обломки БПЛА повредили три частных дома в слободе Рогалик. Там также произошло возгорание и получил повреждения газопровод. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Минувшей ночью и утром беспилотники были уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах.