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Общество

Волгоград 19 ноября снова станет Сталинградом

Общество 15.11.2026 19:54
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15.11.2026 19:54

На предстоящей неделе, 19 ноября, Волгоград вновь обретёт историческое наименование Сталинград. Региональная столица будет переименована на сутки в честь 84-й годовщины начала масштабной стратегической операции красноармейцев «Уран», которая впоследствии позволила окружить и уничтожить немецко-фашистскую группировку войск.

Традиционно в этот день муниципальные службы заменяют на въездах в город знаки с названием. Таким образом, по решению Волгоградской городской думы, отдаётся дань памяти подвигу советских подразделений.

По замыслу военачальников главный удар советских подразделений должен был рассечь фронт противника, что позволило бы окружить основные силы 6-й немецкой армии Ф. Паулюса и в дальнейшем уничтожить их. Таким образом, в котёл попали 22 дивизии и 160 отдельных частей противника — около 330 тысяч захватчиков.

Отметим, Волгоград девять раз в году официально возвращает себе историческое имя Сталинград — 2 февраля, когда отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 23 февраля, в День защитника Отечества, 8 мая, в день присвоения городу Волгограду почётного звания «Город-герой», 9 мая, в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 22 июня, в День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, 23 августа, в День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией, 3 сентября, в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, 19 ноября, в День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом, и 9 декабря, в День Героев Отечества.

Фото: администрация Волгограда

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