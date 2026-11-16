Угроза ракетного удара объявлялась в Волгограде 16 ноября





РСЧС Волгоградской области проинформировала волгоградцев и гостей города в 4:20 о ракетной опасности. Угроза террористического удара сохранялась до 4:39. В настоящее время обстановка спокойная, в воздушном пространстве фиксаций вражеских ракет и БПЛА нет.



Отметим, аэропорт Волгограда не прекращал работу. Авиагавань функционирует в штатном режиме.



При объявлении ракетной опасности горожан просят быть бдительными и проследовать в ближайшее укрытие. С собой нужно иметь документы, питьевую воду, необходимые лекарства.