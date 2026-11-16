Главное

Четыре человека погибло, двое ранены при ударе ВСУ по промзоне в Волгограде Цены на топливо в Волгоградской области пошли вверх Бочаров внес в думу законопроект о запрете продажи и курения вейпов: подробно КСП перетряхнет Фонд капремонта после заявлений губернатора Бочарова Откуда деньги? В Госдуме забраковали законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград

Актуально

Штрафы до 300 тысяч за мусор, наледь и парковку на грунтовке введут в Волгоградской области

«Дали сутки, чтобы собрать вещи»: в Волгограде готовят к сносу рынок «Авангард», людей выгоняют на улицу

Стал живой легендой города: как строился уникальный метротрам, и почему его могло не быть в Волгограде

Федеральные новости

Федеральные новости
 Краснодарский край пережил массированную атаку БлЛА: последствия
В ночь на 16 ноября Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников, сообщает ИА «Живая Кубань». Около полуночи жителей краевой столицы разбудили сирены и речевое оповещение с призывом пройти в...
Федеральные новости
 В Ростовской области при атаке БПЛА пострадали трое жителей Азова, повреждены дома и предприятия
В Ростовской области в результате воздушной атаки беспилотников пострадали мирные жители. Как передает Привет-Ростов, в Азове ранения получили трое мужчин.  Всех пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывается...
Общество

В Волгограде прошла литургия в память о жертвах ДТП

Общество 16.11.2026 09:15
0
16.11.2026 09:15


Накануне в Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в заупокойной службе, посвящённой погибшим в ДТП. Это мероприятие стало частью всероссийской традиции выражать уважение к тем, кто потерял жизнь на дорогах, и напоминать обществу о важности ответственного поведения на дороге.

Богослужение прошло в Александро-Невском соборе Волгограда. Вместе с прихожанами в молитве участвовали и полицейские, для которых безопасность на дорогах - это не только профессиональная обязанность, но и способ сохранить жизни людей. Обращение Митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора придало особую значимость событию. Он отметил, что дорога требует внимания, сдержанности и уважения друг к другу. Владыка призвал всех участников дорожного движения следовать Правилам дорожного движения, быть вежливыми и помнить, что от каждого решения на дороге зависит чья-то жизнь.

Полицейские выразили искренние соболезнования семьям погибших и напомнили, что безопасность на дорогах - это общая ответственность. Они призвали всех соблюдать ПДД, быть внимательными и заботиться о себе и других участниках дорожного движения.

фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.11.2026 09:15
Общество 16.11.2026 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2026 08:54
Общество 16.11.2026 08:54
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2026 08:43
Общество 16.11.2026 08:43
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2026 07:57
Общество 16.11.2026 07:57
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2026 07:40
Общество 16.11.2026 07:40
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2026 07:00
Общество 16.11.2026 07:00
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2026 06:37
Общество 16.11.2026 06:37
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2026 06:25
Общество 16.11.2026 06:25
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2026 06:05
Общество 16.11.2026 06:05
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2026 05:46
Общество 16.11.2026 05:46
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2026 20:58
Общество 15.11.2026 20:58
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2026 19:54
Общество 15.11.2026 19:54
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2026 18:55
Общество 15.11.2026 18:55
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2026 17:59
Общество 15.11.2026 17:59
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2026 17:01
Общество 15.11.2026 17:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:16
Краснодарский край пережил массированную атаку БлЛА: последствияСмотреть фотографии
10:15
В центре Волгограда ДТП с автобусом вызвало пробку на Первой продольнойСмотреть фотографии
10:02
В Ростовской области при атаке БПЛА пострадали трое жителей Азова, повреждены дома и предприятияСмотреть фотографии
10:00
С 1 декабря в Волгограде повысят плату на проезд в общественном транспортеСмотреть фотографии
09:44
20-летнего волгоградца осудят за незаконный оборот банковских картСмотреть фотографии
09:39
ВСУ ударили по Крымскому мосту 16 ноября: движение перекрытоСмотреть фотографии
09:27
ВС РФ продолжили удары дронами по портовой и ж/д инфраструктуре УкраиныСмотреть фотографии
09:15
В Волгограде прошла литургия в память о жертвах ДТПСмотреть фотографии
08:54
1336 украинских дронов сбито 16 ноября: Волгограда в сводке нетСмотреть фотографии
08:43
Волгоградцам сообщили о проведении «горячей линии» по вопросам транспортных услугСмотреть фотографии
08:13
Валентина Рясова и Дмитрий Карпеев – чемпионы мира в смешанной эстафете по дуатлонуСмотреть фотографии
07:57
Экс-генерал Иван Попов обжаловал приговор в Верховном судеСмотреть фотографии
07:40
Пенсии за январь волгоградцы получат досрочноСмотреть фотографии
07:19
Сёстры Антоновы взяли золото и серебро на Кубке ШОС по дзюдоСмотреть фотографии
07:00
Авиадебошир угрожал захватить самолёт в Волгограде: возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
06:37
В Волгограде за сбыт наркотиков в особо крупном размере перед судом предстанут москвичиСмотреть фотографии
06:25
О фишинговой схеме со штрафами за парковку предостерегают волгоградцевСмотреть фотографии
06:05
Известный волгоградский режиссёр Борис Естрин ушёл из жизниСмотреть фотографии
05:46
Угроза ракетного удара объявлялась в Волгограде 16 ноябряСмотреть фотографии
21:28
Ветераны «Ротора» отметили 45-летие выхода команды в Первую лигу чемпионата СССРСмотреть фотографии
20:58
Волгоградцы жалуются на сбой в работе сервисов «Яндекс» и «Дзен»Смотреть фотографии
19:54
Волгоград 19 ноября снова станет СталинградомСмотреть фотографии
18:55
«Во все времена люди ждут чудо-таблетки»: фармаколог – об импортозамещении, эффекте пустышек и «фуфломицинах»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:59
В МВД России рассказали подробности задержания в Волгограде авиадебошираСмотреть фотографии
17:01
В Волгограде осудят курьеров за сбыт 1 кг наркотиковСмотреть фотографии
15:52
Последний штрих? Волгоградцев с марта 2027 года смогут штрафовать за антенны на фасадах домовСмотреть фотографии
15:03
Бронза на Кубке ФССП России: Артём Унанян – на пьедестале в КурганеСмотреть фотографии
13:49
Под Волгоградом простятся со стрелком Артёмом БадьинымСмотреть фотографии
12:54
В СК организовали проверку после обнаружения трупа на дереве в ВолжскомСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде и области с начала года на дорогах погибли почти 200 человекСмотреть фотографии
 