В Волгограде прошла литургия в память о жертвах ДТП

Накануне в Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в заупокойной службе, посвящённой погибшим в ДТП. Это мероприятие стало частью всероссийской традиции выражать уважение к тем, кто потерял жизнь на дорогах, и напоминать обществу о важности ответственного поведения на дороге.Богослужение прошло в Александро-Невском соборе Волгограда. Вместе с прихожанами в молитве участвовали и полицейские, для которых безопасность на дорогах - это не только профессиональная обязанность, но и способ сохранить жизни людей. Обращение Митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора придало особую значимость событию. Он отметил, что дорога требует внимания, сдержанности и уважения друг к другу. Владыка призвал всех участников дорожного движения следовать Правилам дорожного движения, быть вежливыми и помнить, что от каждого решения на дороге зависит чья-то жизнь.

Полицейские выразили искренние соболезнования семьям погибших и напомнили, что безопасность на дорогах - это общая ответственность. Они призвали всех соблюдать ПДД, быть внимательными и заботиться о себе и других участниках дорожного движения.



фото: ГУ МВД России по Волгоградской области