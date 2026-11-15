Волгоградцы жалуются на сбой в работе сервисов «Яндекс» и «Дзен»





15 ноября волгоградцы стали массово сообщать о сбое в работе сервисов компаний «Яндекс» и «Дзен». Сайты крупнейшего отечественного поисковика, а также агрегатора новостей одновременно оказались полностью недоступны. Проблемы появились у посетителей примерно в 20:00 по московскому времени.

По данным мониторинговых ресурсов, всего лишь за несколько минут жалобы на проблемы с доступом к порталу dzen.ru вышли на первое место. На них приходится 29% обращений. По России статистика выглядит ещё более удручающе. За полчаса с 20:00 до 20:30 количество обращений о недоступности сервиса новостного агрегатора выросло с 0 до 539 на пике. Похожая ситуация и с «Яндексом». На неработающий поиск за считанные минуты пожаловались 320 пользователей, что в сотни раз больше среднесуточного уровня.

Отметим, на 20:50 пользователи сообщают о том, что работоспособность сервисов постепенно начала восстанавливаться. Многие посетители не с первого раза, но могут попасть на интернет-ресурсы.

Фото из архива ИА «Высота 102»