



Официальный представитель МВД России Ирина Волк прокомментировала задержание в Волгограде москвича. Мужчина угрожал захватить самолёт, который должен был отправиться в столицу.

- Полицейские незамедлительно прибыли на борт самолёта и задержали одного из пассажиров — 42-летнего жителя Московской области, имевшего внешние признаки опьянения. Он был доставлен в отдел полиции для разбирательства, от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Кинологи провели обследование самолёта. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено, - сообщили в пресс-центре.

Отметим, дебошир привлечён к административной ответственности. Судом ему назначено наказание в виде административного ареста на 6 суток. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД России