В ночь на 16 ноября Вооружённые силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также по морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ. Об этом сообщается в официальной сводке.

В результате ударов был поражен сухогруз на переходе морем, которое доставляло в порт Черноморск военные грузы и грузы двойного назначения для ВСУ.

Также целью стал железнодорожный локомотив в районе железнодорожной станции «Запорожье», используемый для перевозки грузов, предназначенных для обеспечения украинских военных.

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