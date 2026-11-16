



С 16 по 27 ноября Роспотребнадзор организует всероссийскую «горячую линию» по вопросам транспортных услуг.



Цель мероприятия - повышение правовой грамотности населения, предоставление консультаций гражданам и информационная поддержка бизнеса в сфере перевозок. Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы по таким темам, как правила перевозки пассажиров и багажа в городском, пригородном и междугороднем транспорте; возврат и обмен билетов (в случае задержки или отмены рейса), права пассажиров при утрате или повреждении багажа; требования к перевозчикам, ответственность за безопасность, особенности услуг через мобильные приложения; защита прав потребителей при квартирных переездах, доставке посылок и коммерческих грузов; разъяснение требований законодательства, профилактика нарушений и соблюдение прав потребителей.



Консультанты расскажут, как составить претензию к перевозчику, в каких случаях можно требовать снижения цены или возврата денег, а также что делать при причинении вреда жизни, здоровью или имуществу пассажира.



Звонки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 17:00.

Отдел защиты прав потребителей: 8-8442-23-00-06, 8-8442-23-00-07, 8-8442-23-00-08, 8-8442-23-00-09;

Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»: 8-8442-37-29-19.