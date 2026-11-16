1336 украинских дронов сбито 16 ноября: Волгограда в сводке нет





В ночь на 16 ноября силы ВСУ с помощью беспилотников пытались атаковать объекты на территории РФ.



По сообщению Минобороны сбито 1336 украинских дронов самолётного типа в Московском регионе, над акваториями Черного и Азовского морей, в Краснодарском крае, Республике Крым, а также в Ростовской, Нижегородской, Смоленской, Владимирской, Воронежской, Рязанской, Орловской, Тульской, Калужской, Курской, Тверской, Брянской и Белгородской областях.



Отметим, Волгоградской области в сводке нет. Беспилотная опасность в регионе 16 ноября не объявлялась. Однако утром 16 ноября действовала угроза ракетного удара.