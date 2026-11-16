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Спорт

Валентина Рясова и Дмитрий Карпеев – чемпионы мира в смешанной эстафете по дуатлону

Спорт 16.11.2026 08:13
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16.11.2026 08:13


На чемпионате мира World Triathlon Multisport в Абу‑Даби сборная России продолжила собирать медали. На сей раз команда завоевала золотую медаль мультиспортивного чемпионата: Валентина Рясова и Дмитрий Карпеев одержали победу в смешанной эстафете по дуатлону.

Итоговый результат российской команды – 1 час 18 минут 31 секунда. Напряжённая борьба сохранялась до финиша: команда Нидерландов, ставшая серебряным призёром, уступила россиянам 59 секунд (1:19:30), сборная Франции (бронза) – 1 минуту 24 секунды (1:19:55).

Гонка проходила на острове Худайрият (Объединённые Арабские Эмираты) в непростых условиях: температура воздуха достигала 31 °C. Дистанция эстафеты складывалась из трёх сегментов: бег – 2,0 км (2 круга), велоэтап – 6,1 км, заключительный бег – 1,0 км.

Рясова задала тон с самого начала. К середине первого этапа она оторвалась от остальных участниц и передала эстафету Карпееву, когда Россия уже лидировала. Карпеев, занявший седьмое место в субботней гонке среди мужчин, увеличил отрыв в своём первом заезде. С этого момента пара уверенно контролировала гонку, поддерживая стабильный темп на протяжении двух последних этапов, и в итоге одержала безоговорочную победу.

В этот же день российские спортсмены завоевали ещё несколько наград. Диана Исакова взяла серебро в индивидуальном дуатлоне среди женщин, а накануне стала победительницей спринтерской гонки этапа Мировой серии. Кроме того, в юниорской категории Алексей Петровский и Софья Тихонова выиграли первенство мира в смешанной эстафете по дуатлону, подтвердив глубину резерва российской школы этой дисциплины.

 
Александр Веселовский
Фото: World Triathlon

 

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