Расследования

«С женщинами ему не везет»: стали известны новые подробности о подозреваемом в убийстве беременной волгоградки

Расследования 04.01.2023 15:30
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04.01.2023 15:30

В Волгограде продолжается расследование уголовного дела в отношении 40-летнего Александра Журавко, подозреваемого в убийстве 35-летней жительницы Тракторозаводского района. Напомним, 14 октября 2022 года Ирина Богатырева села в машину около своего подъезда и пропала без вести. В декабре ее тело нашли в одном из оврагов в Дубовском районе Волгоградской области, а уже на следующий день в Ерзовке был задержан Александр Журавко. По предварительной версии следствия, мужчина задушил свою жертву. 

Тем временем, как стало известно ИА «Высота 102», Журавко – уроженец Краснодарского края, последние годы проживавший  в Городищенском районе Волгоградской области, уже имел серьезные (и не только) проблемы с законом. Бывший работник следственных органов напомнил о нападении на женщину в Краснооктябрьском районе, совершенном в 2016 году. Как оказалось, эта история имеет прямое отношение к подозреваемому в убийстве беременной волгоградки. 


В Краснооктябрьском районе Волгограда на улице Матевосяна, 16 расположен яхт-клуб «Пилигрим», возле которого в ночь на 30 мая 2016 года было совершено нападение на 32-летнюю женщину. 

– Примерно около часа ночи неизвестный мужчина напал на жительницу Волгограда, намереваясь совершить в отношении действия  сексуального характера и угрожая ей расправой. Каким-то образом жертве удалось отбиться, о нападении она заявила в полицию, – рассказал собеседник информагентства «Высота 102». – По горячим следам был задержан мужчина 1982 года рождения, на тот момент работавший водителем в концерне «Дубки». 

Задержанным и оказался Александр Журавко, которому на тот момент было 34 года. Отпираться житель Ерзовки не стал и во всем сознался. 

– В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, по итогам рассмотрения которого в суде он получил наказание. За попытку изнасилования, если не ошибаюсь, – рассказал бывший сотрудник следственных органов. – Ну а вообще в Интернете про него много чего. Скажу так – с женщинами ему не везет хронически. 

Отметим, что найти решение суда по делу о попытке изнасилования в открытых источниках сегодня не представляется возможным – подобные судебные акты не подлежат опубликованию. Подчеркнем, что в следственных органах информацию о ранних проблемах подозреваемого в убийстве с законом сегодня официально не подтверждают. Впрочем, и не опровергают. 

Однако найти упоминания об Александре Журавко все же можно на сайте судебных актов. В 2015 и 2017 годах житель Волгоградской области выступал ответчиком по нескольким  административным делам. В двух случаях Журавко был виновником аварий, в которых пострадали женщины. 

Так, согласно материалам административного дела, которое рассматривал Гороищенский районный суд в 2015 году, в ноябре 2014 года Александр Журавко, управляя своей иномаркой, на улице Ленина в Ерзовке сбил 24-летнюю воспитательницу детсада. В результате женщина получила травмы, которые эксперты расценили как вред здоровью средней тяжести. Решением суда на водителя как виновника аварии был наложен штраф в размере 15 000 рублей. Добиться компенсаций пострадавшей через суд после этого не удалось. 

Следующее ДТП по вине Журавко произошло спустя почти два года – в июне 2016-го. Согласно информации из открытых источников, 28-го числа, двигаясь в сторону Камышина по саратовской трассе на все той же своей серой иномарке, житель Ерзовки в нарушение требования дорожного знака 4.1.1. «Движение прямо» при совершении поворота на лево выехал на встречную полосу, где врезался в Hyundai Getz. За рулем иномарки находилась 29-летняя женщина. В результате аварии волгоградка получила множество травм, которые эксперты опять же назовут вредом здоровью средней тяжести. 

По итогам суда, состоявшегося в Городище в сентябре 2016 года Александру Журавко назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Впрочем, через суд пострадавшая в аварии позже взыскала с него куда более существенную сумму, а именно – возмещение ущерба в размере 378 400 рублей и компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей. 


Последнее задержание Александра Журавко состоялось в рабочем поселке Ерзовка в конце декабря 2022 года. Оперативники  ГУ МВД России по Волгоградской области скрутили крепкого мужчину прямо посреди улицы. При задержании Журавко заявил, что не имеет понятия о причинах происходящего, однако впоследствии сознался в убийстве. 

По свидетельствам подозреваемого, во время поездки 14 октября 2022 года Ирина Богатырева попросилась в туалет. Он якобы остановил машину, и женщина вышла из него. Далее, по версии Журавко, он схватил свою жертву и сильно прижал к земле, от чего она задохнулась. 

Однако эта на версия на данный момент противоречит выводам экспертов – Журавко подозревают в том, что он руками задушил Богатыреву. 

Кроме того, как ранее сообщало ИА «Высота 102», не исключено, что подозреваемый имел сексуальный контакт с погибшей. В настоящее время специальные образцы находятся на генетической экспертизе с целью обнаружения генотипа подозреваемого на теле жертвы.


Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области, Яндекс.Карты. 

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