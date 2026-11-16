В Волгограде с 1 декабря текущего года грядет повышение платы на проезд в общественном транспорте. Соответствующее решение, как сообщили в гордуме, уже одобрено профильным думским комитетом по ЖКХ, дорожному хозяйству и транспорту.

Согласно проекту решения, оплата за проезд транспортной картой «Волна» вырастет на 3 рубля - с 32 до 35 рублей. По расчетам специалистов Департамента городского хозяйства, данный способ оплаты проезда в Волгограде предпочитают 70% пассажиров.

При оплате банковской картой стоимость поездки составит 42 рубля вместо 38 рублей, как сейчас. А при расчете наличными придется отдать уже не 40 рублей, а 45. Эти способы оплаты, по статистике, предпочитают 35% и 6,5% пассажиров соответственно.

Планируется, что изменения вступят в силу уже с 1 декабря. Предыдущее повышение тарифов на проезд в общественном транспорте, напомним, было год назад – в октябре 20205-го. Инициатором нового повышения стоимости проезда в Волгограде стала администрация города. Специалисты профильных структур мэрии поясняют, что это обусловлено ростом стоимости горюче смазочных материалов, энергоресурсов, запчастей и комплектующих. При этом власти постарались, чтобы повышение цен было взвешенным, чтобы минимизировать нагрузку на пассажиров.

Месячные тарифные планы также скорректируют с учетом новой стоимости проезда. Однако средняя стоимость билета в них заложена все равно ниже разовой стоимости поездки.

Цена безлимитного гражданского проездного на один вид транспорта составит 1600 рублей, что составляет примерно 25 рублей за одну поездку. Цена студенческого проездного определена в размере 1300 рублей, школьного - 400 рублей. На минимальном уровне сохранен тариф «Проездной (трамвай-троллейбус) – 45 поездок», с использованием транспортной карты. При стоимости проездного в 800 рублей цена одной поездки составит всего 18 рублей.

Тарифные планы «Единый безлимитный» и «120 минут», как сообщается, остаются одними из самых выгодных. Цена ежемесячного проездного билета на все виды транспорта «Единый безлимитный» с неограниченным количеством поездок в течение календарного месяца составит 2500 рублей. На тарифном плане «120 минут» первая поездка во всех видах общественного транспорта будет стоить 38 рублей. В течение 2-х часов после первой транзакции пассажир может совершить неограниченное количество поездок, при этом стоимость проезда при каждой пересадке составит 14 рублей.