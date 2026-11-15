В Волгограде осудят курьеров за сбыт 1 кг наркотиков





В Дзержинском районе Волгограда суду предстоит поставить точку в уголовном деле о сбыте более 1 кг сильнодействующих наркотиков. Житель Москвы вместе с сообщницей из Ханты-Мансийского автономного округа пытались реализовать запрещённые вещества в Волгограде.

- В сентябре 2025 года обвиняемые из корыстных побуждений вступили в организованную группу с другими лицами в целях незаконного сбыта смесей, содержащих различные запрещенные вещества, в том числе метадон, героин, на территории Волгоградской области путем оставления их в тайниках-закладках. В мае текущего года они были задержаны сотрудниками транспортной полиции, наркотические средства общей массой более 1 килограмма изъяты, - сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Во время следственных действий было установлено, что москвича на преступление подтолкнул кредит. Заработанные в ходе преступной деятельности средства он перечислял в банковскую организацию.

Отметим, следствием предъявлено фигурантам обвинение в ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ. Материалы переданы в Дзержинский районный суд. Доказательства, собранные в отношении иных причастных к сбыту лиц, выделены в отдельное производство.

Фото из архива ИА «Высота 102»