Краснодарский край пережил массированную атаку БлЛА: последствия





В ночь на 16 ноября Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников, сообщает ИА «Живая Кубань».

Около полуночи жителей краевой столицы разбудили сирены и речевое оповещение с призывом пройти в укрытие. В 00:23 жители начали сообщать о взрывах, мониторинговые каналы предупреждали об опасности в районе Ильского, Афипского и близлежащих населённых пунктов. Отражение атаки продолжалось около часа.

В 06:34 в мэрии Краснодара сообщили о прекращении отражения атаки БпЛА, отметив, что угроза применения дронов на территории города и всего края сохраняется. В 07:14 был полностью отменён сигнал «Беспилотная опасность».

По данным краевого оперштаба, в станице Северской обломки одного из дронов упали во двор частного дома. Число пострадавших увеличилось до шести человек, среди них двое несовершеннолетних. Двоих взрослых и одного ребёнка госпитализировали, ещё троим оказали амбулаторную помощь.

Обломки беспилотников обнаружены по 19 адресам в станицах Северской и Дербентской, а также в посёлке Ильском. В Ильском вспыхнуло одно из предприятий. Кроме того, в частных домах повреждены кровля, навесы и остекление. Обследование территорий продолжается, на местах работают оперативные и специальные службы.