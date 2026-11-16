Сёстры Антоновы взяли золото и серебро на Кубке ШОС по дзюдо





В Москве и Московской области проходит Открытый кубок Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с участием спортсменов из стран ШОС и других государств. Турнир продлится до 22 ноября. В рамках соревнований проходят турниры по 11 видам спорта, где разыграют более 100 комплектов наград. Участие в Кубке принимают свыше тысячи спортсменов.



В числе этих состязаний – турнир по дзюдо, где за 14 комплектов наград боролись юниоры и юниорки из семи стран: России, Афганистана, Беларуси, Ирана, Камбоджи, Таджикистана и Узбекистана.



На этом международном старте ярко выступили волгоградские дзюдоистки Анастасия и Дарья Антоновы, сообщили в администрации Волгоградской области. В весовой категории до 78 кг сёстры дошли до решающих схваток и разыграли между собой золото и серебро. Анастасия поднялась на высшую ступень пьедестала, Дарья стала серебряным призёром. Бронзовую медаль завоевала представительница Беларуси Светлана Рылькевич.



Соревнования по дзюдо завершились 15 ноября в тренировочном центре сборных команд России «Озеро Круглое» в Подмосковье. Успех спортсменок – результат системной работы Ленинской борцовской школы дзюдо. Их подготовку курирует мастер спорта Александр Евланов – трёхкратный чемпион мира по дзюдо, чемпион Европейских игр и призёр Европы (среди ветеранов), «Заслуженный тренер России». Под его руководством в центре спортивной подготовки «Олимп» и волгоградской школе олимпийского резерва спортсменки оттачивают тактическую грамотность и стабильную технику, что и позволило им уверенно выступить на уровне Кубка ШОС.



Следующим серьёзным стартом для Антоновых станет турнир серии «Большого шлема» (Grand Slam) в Токио, который пройдёт 5 и 6 декабря. Этот этап станет для сестёр и всего мирового тура завершающим в соревновательном сезоне 2026 года. Согласно официальному календарю Международной федерации дзюдо (IJF), токийский турнир является десятым и финальным этапом серии Grand Slam. После него дзюдоистам останется лишь выступление на итоговом турнире «Мастерс» для топ-16 рейтинга, что делает соревнования в Японии кульминацией сезона перед олимпийской квалификацией.



Александр Веселовский

Фото: Администрация Волгоградской области