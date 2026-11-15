



14 ноября 1981 года в Волгограде прошел ставший легендарным футбольный матч. Местный «Ротор» принимал на Центральном стадионе барнаульское «Динамо». Это был решающий матч переходного турнира за право играть на следующий сезон в Первой лиге. Ажиотаж был огромным. Официальные данные: на игре присутствовало 40 тысяч зрителей, но на самом деле болельщиков было гораздо больше. Люди сидели на ступеньках в проходах между секторами, стояли на площадке выше последнего ряда…

Погода ни футболистов, ни зрителей в те дни не радовала. Поле Центрального стадиона решили поберечь, и традиционные предматчевые тренировки команды проводили в помещениях. «Ротор» отзанимался в зале «Северного» павильона стадиона, а затем почти в полном составе отправился поздравлять Виктора Васильева со свадьбой.

Игра была настоящей боевой. «Ротор» имел игровое преимущество и вполне ожидаемо повел в счете. Александр Никитин замкнул прострел с фланга. Динамовцы в одной из своих редких атак умудрились сравнять счет. Но буквально все были уверены, что «Ротор» все равно победит. И эта «красная машина» («Ротор» по 1985 год играл в квасной форме) действительно проехалась по сопернику во втором тайме. Сначала Александр Гузенко реализовал пенальти, а затем прострел Игоря Суровикина нашел ногу защитника, и счет стал – 3:1. Счет мог быть и большим, но не повезло.

Финальный свисток – и вселенское счастье! Победители собрались в центре поля для фото…

– Первые мгновения после финального свистка были запечатлены на фото, – вспоминает центральный защитник «Ротора» тех лет Владимир Морохин. – Затем Виталик Князев предложил совершить круг почета... Пробежали метров пятьдесят...





И тут же осознали допущенную оплошность. Желающих лично поздравить нас было огромное количество. Сначала волна пошла с Восточной трибуны, а затем и с Западной. Когда толпа начала сжиматься, нам удалось ускользнуть. Но некоторых подвело время реакции: они вернулись с порванной одеждой, вплоть до нижнего белья. В раздевалке нас ждала приятная неожиданность – спецпремия в виде продукции местного алкогольного производства. Была выдана водка с этикеткой «Ротор» – чемпион». Юниорам досталось по пол-литра, а остальным – по литровой бутылке. Сразу же собрались в гостинице у нашего вратаря Владющенкова, чтобы отметить. Затем уже всей командой, вместе с женами, отправились в ресторан «Нептун» для более масштабного празднования.

– Мы знали, как выкладываться на поле, и умели качественно восстанавливаться, – говорит полузащитник Игорь Суровикин. – Даже во время совместных отдыхательных мероприятий, наши беседы неизменно возвращались к игре. Она была для нас стержнем, тем, что по-настоящему нас сплотило.

Обычно после матчей нас развозили на клубном автобусе, а в тот раз каждый спасался как мог. Мы с Никитиным выбирались поодиночке. Позже, в троллейбусе, мы слышали, как люди восхищаются нашей игрой и поздравляли нас.

14 ноября 2026 года участники того матча вновь были вместе. Не полным составом. Кто-то уже ушел от нас, некоторые не смогли приехать из других городов. Но на бывшей клубной базе накрыли стол, посидели и еще раз вспомнили события тех лет: Владимир Морохин, Владимир Васяев, Анатолий Комаров, Валерий Таможников, Игорь Суровикин, Владимир Русинов, Игорь Соколов. Принимал гостей, как и полагается, Владимир Горюнов.

– Тогда эта база еще и базой-то толком не была, – рассказывает Анатолий Комаров. – Команде был отдан второй этаж, а на первом жили командировочные, которые прибывали по делам на завод «Баррикады». Тогда и столовой тут не было – мы питались в других местах. Но от этого место это не перестает быть родным.





«Ротор» – победитель переходного турнира 1981 года за право играть в первой лиге. Верхний ряд: Виктор Тябус (администратор команды), Виктор Владющенков, Игорь Новокщенов, Владимир Морохин, Виталий Князев, Александр Никитин, Геннадий Шершнев – старший тренер команды, Валерий Таможников, Александр Гузенко, Валерий Камынин, Игорь Суровикин, Владимир Русинов – врач команды, Юрий Ефремов – начальник команды. Нижний ряд: Виктор Васильев, Виктор Кумыков, Игорь Соколов, Сергей Волков, Андрей Христич, Анатолий Комаров, Виктор Дивак.