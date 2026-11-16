



Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту угрозы захвата самолета, о которой сообщили накануне в СМИ.



Согласно предварительным данным, 42-летний мужчина, находившийся на борту самолета, который должен был вылететь из Волгограда в Москву, неоднократно заявлял о намерении захватить воздушное судно. Действия мужчины квалифицированы по части 3 статьи 207 УК РФ (ложное сообщение об акте терроризма).



В настоящее время ведётся расследование, устанавливаются все детали произошедшего. Подозреваемому грозит реальный срок.



Известно, что багаж агрессивного пассажира сразу был обследован кинологами, однако подозрительные предметы и взрывоопасные вещества в самолёте обнаружены не были. Лишь после этого рейс смог начать движение по маршруту. Хулиган ранее уже был судим за кражу и угрозу убийством.



Отметим, дебошир привлечён к административной ответственности. Судом ему назначено наказание в виде административного ареста на 6 суток.