



МВД РФ предупреждает водителей о новой мошеннической схеме. Злоумышленники отправляют сообщения о якобы зафиксированном нарушении правил парковки и требуют от получателей оплатить штраф через ссылку. В случае отказа мошенники угрожают увеличить сумму взыскания.



Согласно информации, опубликованной на портале «Объясняем.РФ», переход по указанной ссылке ведет на фишинговый сайт. На этом сайте у пользователей запрашивают данные банковской карты, после чего средства списываются в пользу мошенников. Преступники рассчитывают на то, что человек, испытывая спешку и тревогу, не проверит достоверность уведомления и поспешит «погасить долг».