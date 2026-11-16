ВСУ ударили по Крымскому мосту 16 ноября: движение перекрыто

Сегодня, 16 ноября, вооружённые силы Украины нанесли удар по Крымскому мосту.Как сообщает губернатор Республики Крым Сергей Аксёнов, движение транспорта будет ограничено примерно до середины дня. В настоящее время в Керчи развёрнут оперативный штаб, все необходимые службы задействованы для скорейшей ликвидации последствий.

Автомобилистам предлагается альтернатива - воспользоваться паромным сообщением между Крымом и портом «Кавказ».



Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров поездов в связи с вынужденными задержками в расписании.



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