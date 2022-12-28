Видеозапись, конфликт и беременность: стали известны подробности убийства 35-летней волгоградки, найденной в овраге

В Волгограде продолжается расследование уголовного дела в отношении 40-летнего Александра Журавко, подозреваемого в убийстве 35-летней беременной пассажирки такси. Тело пропавшей 14 октября 2022 года Ирины Богатыревой (Кулаковой) нашли в одном из оврагов в Дубовском районе Волгоградской области.

По версии следствия, женщину задушили и ограбили. СУ СКР по региону возбуждено дело по статье — убийство. Журналисты ИА «Высота 102» выяснили подробности шокирующего преступления.

Ушла в ночь и исчезла





Ирина Богатырева в ночное время вышла из дома в Тракторозаводском районе Волгограда 14 октября и бесследно исчезла. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» распространили в Сети ориентировку. Спустя три месяца труп задушенной женщины нашли в одном из оврагов в Дубовском районе Волгоградской области. По не подтвержденной официально информации, погибшая была беременна.

Вскоре подозреваемого в жестоком убийстве задержали в рабочем поселке Ерзовка Городищенского района. На кадрах, предоставленных ГУ МВД по Волгоградской области, к безмятежно стоящему мужчине подлетают бойцы в масках и укладывают его на землю. У 40-летнего мужчины изъяли ювелирные изделия, принадлежавшие погибшей.

По версии следствия, в ночь своего исчезновения женщина находилась у дома № 69 по улице Ополченской. После чего она села в автомобиль такси, водитель которого был последним, кто ее видел. Полицейским удалось восстановить события той ночи. Заявление в полицию подал ее сожитель. Мужчина сообщил, что его возлюбленная ушла из дома с подругами и не вернулась. Выяснилось, что подозреваемый предложил женщине покататься, но вместо этого увез ее в Дубовский район, где задушил несчастную, а тело выкинул в овраг. При этом он забрал у своей жертвы золотые украшения.

Помогла стертая видеозапись

Руководитель следственного отдела по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Артем Сурженко пояснил, что выйти на след предполагаемого преступника удалось при помощи видеозаписи, сделанной у подъезда, где проживала вместе с мамой 35-летняя женщина.

— На подъезде один из жильцов для личного пользования установил камеру видеонаблюдения, — рассказал Сурженко. — При изучении изъятой видеозаписи сначала не удалось восстановить события того вечера, так как носитель информации ранее был отформатирован волонтерами, помогавшими в поисках пропавшей волгоградки. Однако при помощи сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области удалось восстановить видео.

— При изучении записи было установлено, что в день совершения преступления погибшая подъехала на такси к своему дому. Приблизительно через две-три минуты у ее подъезда остановилась уже другая машина, в которую она села, — добавил руководитель СО по Тракторозаводскому району Волгограда.

По его словам, определить марку машины и ее перемещения смогли при помощи системы «Безопасный город». Благодаря слаженной работе оперативников областного и городского главков МВД, сотрудников СУ СКР по Волгоградской области в кратчайшие сроки удалось установить, кому принадлежит автомобиль.

— Выяснилось, что хозяин иномарки занимался частным извозом. С его слов, в тот вечер он привез клиента по адресу в тот же самый двор, где впервые встретился с погибшей. Вероятно, женщина уже хотела пойти домой, но что-то ее натолкнуло на мысль сесть в автомобиль неизвестного ей ранее мужчины, — продолжает Артем Сурженко.

Прижал к земле и она задохнулась





Так что же произошло в салоне автомобиля, когда в нем оказалась Ирина Богатырева? Со слов Александра Журавко, он в тот вечер уже собирался уезжать, и именно в этот момент женщина его окликнула. Она спросила, не таксист ли он и, получив утвердительный ответ, села к нему в машину.

— Предварительно, конфликт между водителем и пассажиркой возник на фоне внезапно возникшей неприязни. Задержанный пояснил, что погибшая находилась в состоянии алкогольного опьянения и мусорила в салоне автомобиля. Возможно, что она могла позволить себе некие высказывания в адрес водителя, после которых он на нее набросился, — добавляет сотрудник СУ СКР по региону. — На данный момент пока еще не установлено, было ли совершено сексуальное насилие в отношении погибшей 35-летней волгоградки. Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности в 2006 году за покушение на насильственные действия сексуального характера. В аналогичной ситуации девушке удалось сбежать и сообщить о преступлении.

По свидетельствам подозреваемого, в один из моментов поездки погибшая попросилась в туалет. Водитель остановил машину, и женщина вышла из автомобиля. По его версии, в этот момент он схватил ее и сильно прижал к земле, от чего она задохнулась.

— Однако по предварительным данным СМЭ, фигурант уголовного дела задушил свою жертву руками, схватившись в области горла. Согласно экспертизе, давление происходило именно на шею, а не лицо. Повторюсь, что расследование продолжается, все выводы пока носят предварительный характер, — подчеркнул Сурженко.

Корысть или «плохое» поведение?





Как уточнил руководитель СО по Тракторозаводскому району Волгограда, в настоящий момент взяты специальные образцы для проведения генетической экспертизы с целью обнаружения генотипа подозреваемого на теле жертвы.

— Фигурант дела признал свою вину в части совершения убийства и кражи. У следствия есть сомнения в способе совершения преступления. Возможно, что подозреваемый намеренно пытается ввести правоохранительные органы в заблуждение, — прокомментировал Сурженко. — Если в ходе дальнейшего расследования будет установлено, что преступление было совершено из корыстных побуждений, то соответственно и мотивы у подозреваемого совершить убийство были совсем другие. Отмечу, в настоящий момент задержанный настаивает, что убийство произошло на почве якобы «плохого» поведения погибшей.

На вопрос журналиста ИА «Высота 102», была ли погибшая женщина беременна, офицер СК ответил утвердительно.

— Да, действительно, женщина была на третьем или четвертом месяце беременности, визуально это определить практически невозможно, — заявил Артем Сурженко. — Однако ранее жертва преступления и подозреваемый никогда не были знакомы.

Примерный семьянин





Тракторозаводский районный суд Волгограда 24 декабря постановил поместить под стражу 40-летнего ранее судимого волгоградца до 27 января 2023 года. Постановление суда может обжаловано.

Известно, что Александр Журавко родился в Краснодарском крае. В последнее время мужчина был зарегистрирован в Волгограде. В городе на Волге подозреваемый в жестоком убийстве решил начать жизнь с нуля. Журавко вновь вступил в брак, где у него родилась дочка. Также он воспитывает сына от первого брака.

Корреспонденты информагентства попытались связаться с адвокатом Александра, но Юрий Шома в категорически отказался общаться с журналистами. Возможно, что после выхода этой публикации, юрист все же выйдет на связь с редакцией ИА «Высота 102» и донесет позицию своего доверителя.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование убийства беременной волгоградки.

Фото, видео, коллаж: Оксана Горр/vk.com / ГУ МВД России по Волгоградской области / Александр Журавко/vk.com / Алексей Костяков ИА «Высота 102»