

В Волгоградской области завершено расследование уголовного дела о попытке незаконного оборота наркотических средств в особо крупном размере, совершенного организованной группой.



Как сообщает Южная транспортная прокуратура, 50-летний житель Москвы, обремененный кредитными обязательствами, вместе со своей знакомой решил заняться незаконным сбытом наркотиков. В сентябре 2025 года фигуранты вступили в преступную группу для незаконного распространения наркотических веществ, включая метадон и героин, в Волгоградской области. Они оставляли запрещенные препараты в тайниках-закладках.



- В мае текущего года злоумышленники были задержаны сотрудниками транспортной полиции, а у них изъяли более 1 килограмма наркотических средств. Кроме того, обвиняемый использовал часть полученных преступным путём денег для погашения своего кредита, - сообщили в надзорном ведомстве.



После утверждения обвинительного заключения Волгоградской транспортной прокуратурой уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.