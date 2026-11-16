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Общество

Известный волгоградский режиссёр Борис Естрин ушёл из жизни

Общество 16.11.2026 06:05
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16.11.2026 06:05

 

15 ноября на 85-м году жизни умер режиссёр Борис Естрин. Многочисленные ученики называли его, уроженца Сталинграда-Волгограда, «человек-планета».

Борис Естрин был многогранной личностью. Он создавал сценарии и руководил постановкой массовых мероприятий, приуроченных к значимым датам в истории Волгограда, включая дни города и празднования Дня Победы. Он также был известен как театральный режиссёр, который за свою карьеру поставил более 30 спектаклей. Одним из его самых известных проектов стал Молодёжный театр ДК профсоюзов, который под его руководством стал призёром и дипломантом множества всероссийских конкурсов и фестивалей.

Эксперты в сфере искусства отмечали, что творчество Бориса Естрина всегда было наполнено содержательностью и художественностью, а также несло в себе духовную составляющую, воспитывало молодёжь в духе патриотизма.

 

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