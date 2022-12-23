В овраге нашли труп беременной волгоградки, пропавшей 14 октября

В Волгоградской области обнаружено тело пропавшей 14 октября 35-летней женщины. Как стало известно ИА «Высота 102» от волонтеров-поисковиков, речь идет об исчезнувшей 14 октября 2022 года Ирине Богатыревой (Кулаковой).
— Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким, — сообщили на своей официальной странице представители поискового отряда «ЛизаАлерт».
Известно, что труп нашли сегодня в Дубовском районе в одном из оврагов. По не подтвержденной официально информации, женщина была беременна. По данным поисковиков, Богатырева пропала в Волгограде. В день исчезновения была одета в черную куртку, спортивный костюм синего цвета и белые кеды.
Редакция информагентства направила запрос в СУ СКР по Волгоградской области.
Фото: Оксана Горр / vk.com