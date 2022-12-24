Волгоградские сыщики вышли на след подозреваемого в убийстве пропавшей в октябре женщины и задержали его. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, им оказался ранее судимый 40-летний волгоградец.

Напомним, 35-летняя женщина пропала без вести ночью в октябре текущего года. С заявлением в полицию обратился ее сожитель. Он сообщил, что его возлюбленная ушла из дома с подругами и не вернулась. Женщину разыскивали волонтеры движения Лиза Алерт, а за ее судьбу переживали знакомые и неравнодушные люди.

Полицейским удалось восстановить события той ночи. Вернувшись домой к матери из увеселительного заведения на такси, женщина в квартиру не зашла, около подъезда она села в машину к неизвестному мужчине, и больше ее никто не видел.

Выяснилось, что подозреваемый предложил женщине покататься, но вместо этого увез ее в Дубовский район, где задушил несчастную, а тело выкинул в овраг. При этом он забрал у своей жертвы золотые украшения.

Мужчину задержали при силовой поддержке бойцов полицейского спецподразделения. У него изъято золото, похищенное у убитой им женщины.

– В отношении задержанного СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», – сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении.

Напомним, об обнаружении тела пропавшей женщины стало известно накануне, 23 декабря. По некоторым данным, она могла быть беременна.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области