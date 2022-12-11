Расследования

Бастрыкин потребовал доклад после публикации ИА «Высота 102» о жителях отрезанного хутора Волгоградской области

Расследования 11.12.2022 20:10
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11.12.2022 20:10


Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Волгоградской области Василию Семенову  представить доклад по факту обращения жителей хутора Караичевский Волгоградской области. Ранее журналисты ИА «Высота 102» в специальном репортаже показали в буквальном смысле отрезанный от цивилизации населенный пункт в Нехаевском районе. 



— В социальных медиа опубликовано обращение жителей хутора Караичевский Волгоградской области, в котором они сообщают об отсутствии в населенном пункте необходимой социальной инфраструктуры, в том числе нормальной дороги и электроснабжения, — сообщили в пресс-службе СК РФ. — По данному факту в СУ СКР по Волгоградской области проводится доследственная проверка. 


Уточняется, что Александр Бастрыкин поручил руководителю волгоградского следкома подготовить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Фото и видео: ИА «Высота 102»

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