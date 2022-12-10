Общество

Жители отрезанного хутора Волгоградской области записали видеоообращение к Александру Бастрыкину

Общество 10.12.2022 18:58
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10.12.2022 18:58






Жители хутора Караичевский Нехаевского района Волгоградской области записали видеообращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию и обязать чиновников построить асфальтированную дорогу к отдаленному населенному пункту. Как сообщает ИА «Высота 102», видеоролик направлен в аппарат главы следственного комитета РФ.

- В хуторе проживают 62 человека, но власти уже вычеркнули нас из жизни. Мы живем как при первобытном строе. У нас нет  ничего! Ни уличного освещения, ни газа, ни дорог, ни магазина, ни почты. Единственная дорога протяженностью в 4,5 км, которая ведет к асфальту, уничтожена и разбита. Продуктовая автолавка не приезжает к нам месяцами. Скорая помощь тоже отказывается ехать. Чтобы попасть к врачу в районную больницу, мы нанимаем вездеходы. Но это очень дорого для пенсионеров, у которых пенсия всего 12-13 тысяч рублей, - говорят жители хутора.



- Мы уже не помним, когда видели свежий хлеб. Закупаем летом мешками и храним в холодильнике. Потом размораживаем и едим – спасибо большое за такое угощение нашим властям. Мы со многим готовы были смириться. Если бы действовала хотя бы дорога до асфальта. Неужели в бюджете нашей огромной области не нашлось денег на то, чтобы сделать нам дорогу?  У нас такое ощущение, что наши чиновники просто ждут, когда мы здесь все умрем. И тогда у них не будет никаких проблем. Но мы не заслужили такого отношения. Мы всю жизнь работали в колхозах, растили детей, мы являемся гражданами России и хотим, чтобы чиновники выполняли свои обязательства перед нами и не заставляли нас выживать, как в прошлом веке, - говорится в обращении.

- Мы просим вас, Александр Иванович, провести проверку по факту отсутствия дороги, ведущей в наш хутор, и дать оценку бездействию чиновников, которые не выполняют свои обязанности по организации жизнеобеспечения граждан, - резюмируют хуторяне.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о проблемах жителей хутора Караичевский в репортаже "Чем мы так провинились?": чиновники бросили отрезанных бездорожьем хуторян в Волгоградской области на самовыживание". Хуторяне требуют проложить к этому населенному пункту асфальт, но в настоящее время содержание разбитой грунтовой трассы сводится лишь к грейдированию, которое проводится всего два раза в год.


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