Жители отрезанного хутора Волгоградской области записали видеоообращение к Александру Бастрыкину

















Жители хутора Караичевский Нехаевского района Волгоградской области записали видеообращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию и обязать чиновников построить асфальтированную дорогу к отдаленному населенному пункту. Как сообщает ИА «Высота 102», видеоролик направлен в аппарат главы следственного комитета РФ.













- Мы уже не помним, когда видели свежий хлеб. Закупаем летом мешками и храним в холодильнике. Потом размораживаем и едим – спасибо большое за такое угощение нашим властям. Мы со многим готовы были смириться. Если бы действовала хотя бы дорога до асфальта. Неужели в бюджете нашей огромной области не нашлось денег на то, чтобы сделать нам дорогу? У нас такое ощущение, что наши чиновники просто ждут, когда мы здесь все умрем. И тогда у них не будет никаких проблем. Но мы не заслужили такого отношения. Мы всю жизнь работали в колхозах, растили детей, мы являемся гражданами России и хотим, чтобы чиновники выполняли свои обязательства перед нами и не заставляли нас выживать, как в прошлом веке, - говорится в обращении.







- Мы просим вас, Александр Иванович, провести проверку по факту отсутствия дороги, ведущей в наш хутор, и дать оценку бездействию чиновников, которые не выполняют свои обязанности по организации жизнеобеспечения граждан, - резюмируют хуторяне.



