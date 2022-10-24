Общество

«Чем мы так провинились?»: чиновники бросили отрезанных бездорожьем хуторян в Волгоградской области на самовыживание

Общество 24.10.2022 18:05
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24.10.2022 18:05




Жители хутора Караичевский Нехаевского района Волгоградской области остались отрезанными от цивилизации из-за того, что единственный путь, связывающий населенный пункт с «большой землей» превратился в бездорожье. Щебень, отсыпанный на этом отрезке еще во времена Советского Союза, уже давно вбил в землю транспорт, и теперь на этом месте – глубокие колеи, которые заполняются водой после каждого дождя. Преодолеть их могут лишь дорогие внедорожники, с которыми у хуторян-пенсионеров, как нетрудно догадаться, напряженка. 

Журналисты ИА «Высота 102» решили узнать, как живут в хуторе люди, про существование которых, похоже, власти совсем забыли, и отправились в командировку в волгоградскую глубинку, находящуюся на границе с Воронежской областью. 


После пяти часов пути мы бросаем свою редакционную машину на повороте с асфальта – проехать дальше у легкового автомобиля нет шансов, и пересаживаемся на внедорожник местного фермера. Джип смело уходит по «брюхо» в низины, заполненные грязью и водой. Тонкая нить, которая когда-то соединяла хутор с трассой, в последние годы стала еще уже – со всех сторон на остатки дороги наступает и смыкается лес. 

Скоро деревья на дороге будут расти, – переживает фермер Владимир Суровцев. – Что? В администрации не видят, что здесь фермеры работают, что люди здесь живут?


Тем, что 62 человека, которые живут в хуторе Караичевский, еще живы и не умерли от голода и от болезней, они обязаны именно Владимиру Суровцеву. Автолавка, которая изредка наведывается в отдаленный населенный пункт, в бездорожье сюда не приезжает. Хлеб, крупы, мясо (пожилые люди уже не в силах вести свое хозяйство, – Прим. ред.), лекарства фермер привозит хуторянам, когда удается выбраться в Нехаевскую или Урюпинск. На момент приезда журналистов информагентства люди не видели свежего хлеба уже две недели. Спасибо, спасают морозильники, в которых хуторяне хранят запасенные буханки. 


У нас нет здесь ни медпункта, ни магазина, ни почты, ничего, – рассказывает пенсионерка Любовь Мартынова. – Два раза в месяц приезжает мобильная почта, мы стоим все на улице, мерзнем, чтобы пенсию получить. А, если кто-то заболеет, вообще не знаем, что делать. Скорая к нам не ездит, только до асфальта, до поворота на хутор и останавливается – ждет, когда больного к ним подвезут. А на чем везти? Когда еще дорога не залита дождями, наш местный житель выручал. А сейчас и его машина не проедет. Хоть вертолет вызывай! Говорят, что Европа там скатилась в 17 век. Да мы из него и не выбирались! Газ рядом проходит, а мы дровами отапливаемся. Целый год с нашими пенсиями копим, чтобы за 30 тысяч две машины дров купить. 


Пенсионер Александр Черничкин признается: так бы и поел свежего хлеба. Да нет его.   

Мы здесь, как в утопии, – грустно шутит дедушка. – Живем хуже, чем Агафья Лыкова. 


Заложником исчезнувшей дороги, ведущей к хутору Караичевский, стали и жители другого населенного пункта Нехаевского района – Успенок. Эти два села соединяет грунтовка, которая, как сестра-близнец, похожа на артерию, ведущую к хутору Караичевский. При этом учеников местной школы возят на соревнования в райцентр именно по ней – водитель школьного автобуса не имеет права отклоняться от маршрута, за ним следит ГЛОНАСС. Но, видимо, чиновники давно сами не ездили по этому маршруту и понятия не имеют, что перевозить детей по этой дороге крайне небезопасно. 

У местных жителей есть другие варианты – ездить в станицу Нехаевская через Урюпинск или… через Воронежскую область. Но все эти варианты крайне затратны для пенсионеров хутора Успенка, куда уже много лет не ходит общественный транспорт. 


Если бы дорога от хутора Караичевский была нормальная, мы бы через него добирались в Нехаевскую – это 50 километров. А так нам приходится делать круг через Урюпинск – это только 100 километров в одну сторону и столько же – в другую. А если заболеешь, так тебе сначала надо в больницу поехать, потом – анализы сдать, лекарства купить. Где же столько денег нам взять? У нас пенсии по 12-14 тысяч рублей. Так все пенсии и тратим на поездки. Или – ложись и помирай! – говорит Тамара Вернидубова. 


Сельский депутат Валерий Агеев вспоминает, что отремонтировать разбитую дорогу до хутора Караичевский периодически обещали меняющиеся главы. Но проблемами отдаленных населенных пунктов Нехаевского района так никто и не занялся. 

К нам приезжают из Воронежской области, которая в нескольких километрах от нас находится, – говорит Валерий. – Они просто в недоумении: как так, у вас ни по хутору не проедешь, ни к хутору. А у наших соседей асфальт до сельских кладбищ кладут! Так почему у нас никогда нет денег на то, чтобы асфальтированную дорогу сделать на четырех километрах?


Между тем, из-за бездорожья разоряются местные сельхозпроизводители. Так, подсчитывает убытки маслобойня, расположенная в хуторе Успенка – в распутицу здесь почти нет клиентов. А в хуторе Караичевский на полях до сих пор остались неубранными 400 гектаров подсолнечника и 200 гектаров кукурузы местного фермера Нины Суровцевой. Еще немного, переживает сельхозпроизводитель, и семечка закиснет на корню. 

Ангары моего хозяйства забиты урожаем, который уже продан, но вывезти его покупатели не могут – грузовики просто не проедут к хутору, – рассказывает Нина Алексеевна. – Поэтому я и убрать не могу ни семечку, ни кукурузу – все это некуда складывать. 

А ведь местные фермеры не только жителей Волгоградской области и всей России кормят, но и вносят свой вклад в поддержку военнослужащих. Так неужели, недоумевают сельхозпроизводители, нельзя ответить людям, работающим на земле, добром – сделать асфальтированную дорогу? 

В жизни не поверим, что на нашу дорогу нужны огромные деньги, – говорят жители  Караичевского. – Просто, наверное,  наш хутор, как и другие, которые были рядом с нами, но вымерли, чиновники уже списали со счетов. Не хотят, наверное, тратиться на стариков. 


Опустевших после смерти хозяев домов в Караичевском действительно немало. Стоят заброшенные, но еще крепкие  избенки и смотрят заколоченными окнами на еле видную дорогу, которую зимой обязательно занесет и которую некому будет почистить. 

Но ведь есть в Караичевском крепкие хозяйства местных фермеров. И наследники их готовы продолжить дело отцов и дедов и не собираются уходить с родной земли. Вот на днях Владимир Суровцев высадил здесь фруктовый сад из трехсот саженцев яблонь, груш и персиков. Он верит в свою дорогу и идет по ней, не боясь увязнуть в колее. 

П.С.: Сегодня, 24 октября, когда репортаж из Караичевского готовили к публикации, из хутора позвонили местные фермеры и сообщили о том, что дорога после прошедших дождей совсем ушла под воду. А оставшийся на полях подсолнечник разбух и вот-вот у него начнут ломаться головки. Правда, местные жители смогли поесть свежего хлеба – несколько мешков буханок привез им Владимир Суровцев на своем вездеходе. 

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