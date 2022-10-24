



Жители хутора Караичевский Нехаевского района Волгоградской области остались отрезанными от цивилизации из-за того, что единственный путь, связывающий населенный пункт с «большой землей» превратился в бездорожье. Щебень, отсыпанный на этом отрезке еще во времена Советского Союза, уже давно вбил в землю транспорт, и теперь на этом месте – глубокие колеи, которые заполняются водой после каждого дождя. Преодолеть их могут лишь дорогие внедорожники, с которыми у хуторян-пенсионеров, как нетрудно догадаться, напряженка.

Журналисты ИА «Высота 102» решили узнать, как живут в хуторе люди, про существование которых, похоже, власти совсем забыли, и отправились в командировку в волгоградскую глубинку, находящуюся на границе с Воронежской областью.





После пяти часов пути мы бросаем свою редакционную машину на повороте с асфальта – проехать дальше у легкового автомобиля нет шансов, и пересаживаемся на внедорожник местного фермера. Джип смело уходит по «брюхо» в низины, заполненные грязью и водой. Тонкая нить, которая когда-то соединяла хутор с трассой, в последние годы стала еще уже – со всех сторон на остатки дороги наступает и смыкается лес.

– Скоро деревья на дороге будут расти, – переживает фермер Владимир Суровцев. – Что? В администрации не видят, что здесь фермеры работают, что люди здесь живут?





Тем, что 62 человека, которые живут в хуторе Караичевский, еще живы и не умерли от голода и от болезней, они обязаны именно Владимиру Суровцеву. Автолавка, которая изредка наведывается в отдаленный населенный пункт, в бездорожье сюда не приезжает. Хлеб, крупы, мясо (пожилые люди уже не в силах вести свое хозяйство, – Прим. ред.), лекарства фермер привозит хуторянам, когда удается выбраться в Нехаевскую или Урюпинск. На момент приезда журналистов информагентства люди не видели свежего хлеба уже две недели. Спасибо, спасают морозильники, в которых хуторяне хранят запасенные буханки.





– У нас нет здесь ни медпункта, ни магазина, ни почты, ничего, – рассказывает пенсионерка Любовь Мартынова. – Два раза в месяц приезжает мобильная почта, мы стоим все на улице, мерзнем, чтобы пенсию получить. А, если кто-то заболеет, вообще не знаем, что делать. Скорая к нам не ездит, только до асфальта, до поворота на хутор и останавливается – ждет, когда больного к ним подвезут. А на чем везти? Когда еще дорога не залита дождями, наш местный житель выручал. А сейчас и его машина не проедет. Хоть вертолет вызывай! Говорят, что Европа там скатилась в 17 век. Да мы из него и не выбирались! Газ рядом проходит, а мы дровами отапливаемся. Целый год с нашими пенсиями копим, чтобы за 30 тысяч две машины дров купить.





Пенсионер Александр Черничкин признается: так бы и поел свежего хлеба. Да нет его.

– Мы здесь, как в утопии, – грустно шутит дедушка. – Живем хуже, чем Агафья Лыкова.





Заложником исчезнувшей дороги, ведущей к хутору Караичевский, стали и жители другого населенного пункта Нехаевского района – Успенок. Эти два села соединяет грунтовка, которая, как сестра-близнец, похожа на артерию, ведущую к хутору Караичевский. При этом учеников местной школы возят на соревнования в райцентр именно по ней – водитель школьного автобуса не имеет права отклоняться от маршрута, за ним следит ГЛОНАСС. Но, видимо, чиновники давно сами не ездили по этому маршруту и понятия не имеют, что перевозить детей по этой дороге крайне небезопасно.

У местных жителей есть другие варианты – ездить в станицу Нехаевская через Урюпинск или… через Воронежскую область. Но все эти варианты крайне затратны для пенсионеров хутора Успенка, куда уже много лет не ходит общественный транспорт.





– Если бы дорога от хутора Караичевский была нормальная, мы бы через него добирались в Нехаевскую – это 50 километров. А так нам приходится делать круг через Урюпинск – это только 100 километров в одну сторону и столько же – в другую. А если заболеешь, так тебе сначала надо в больницу поехать, потом – анализы сдать, лекарства купить. Где же столько денег нам взять? У нас пенсии по 12-14 тысяч рублей. Так все пенсии и тратим на поездки. Или – ложись и помирай! – говорит Тамара Вернидубова.





Сельский депутат Валерий Агеев вспоминает, что отремонтировать разбитую дорогу до хутора Караичевский периодически обещали меняющиеся главы. Но проблемами отдаленных населенных пунктов Нехаевского района так никто и не занялся.

– К нам приезжают из Воронежской области, которая в нескольких километрах от нас находится, – говорит Валерий. – Они просто в недоумении: как так, у вас ни по хутору не проедешь, ни к хутору. А у наших соседей асфальт до сельских кладбищ кладут! Так почему у нас никогда нет денег на то, чтобы асфальтированную дорогу сделать на четырех километрах?





Между тем, из-за бездорожья разоряются местные сельхозпроизводители. Так, подсчитывает убытки маслобойня, расположенная в хуторе Успенка – в распутицу здесь почти нет клиентов. А в хуторе Караичевский на полях до сих пор остались неубранными 400 гектаров подсолнечника и 200 гектаров кукурузы местного фермера Нины Суровцевой. Еще немного, переживает сельхозпроизводитель, и семечка закиснет на корню.

– Ангары моего хозяйства забиты урожаем, который уже продан, но вывезти его покупатели не могут – грузовики просто не проедут к хутору, – рассказывает Нина Алексеевна. – Поэтому я и убрать не могу ни семечку, ни кукурузу – все это некуда складывать.

А ведь местные фермеры не только жителей Волгоградской области и всей России кормят, но и вносят свой вклад в поддержку военнослужащих. Так неужели, недоумевают сельхозпроизводители, нельзя ответить людям, работающим на земле, добром – сделать асфальтированную дорогу?

– В жизни не поверим, что на нашу дорогу нужны огромные деньги, – говорят жители Караичевского. – Просто, наверное, наш хутор, как и другие, которые были рядом с нами, но вымерли, чиновники уже списали со счетов. Не хотят, наверное, тратиться на стариков.





Опустевших после смерти хозяев домов в Караичевском действительно немало. Стоят заброшенные, но еще крепкие избенки и смотрят заколоченными окнами на еле видную дорогу, которую зимой обязательно занесет и которую некому будет почистить.

Но ведь есть в Караичевском крепкие хозяйства местных фермеров. И наследники их готовы продолжить дело отцов и дедов и не собираются уходить с родной земли. Вот на днях Владимир Суровцев высадил здесь фруктовый сад из трехсот саженцев яблонь, груш и персиков. Он верит в свою дорогу и идет по ней, не боясь увязнуть в колее.

П.С.: Сегодня, 24 октября, когда репортаж из Караичевского готовили к публикации, из хутора позвонили местные фермеры и сообщили о том, что дорога после прошедших дождей совсем ушла под воду. А оставшийся на полях подсолнечник разбух и вот-вот у него начнут ломаться головки. Правда, местные жители смогли поесть свежего хлеба – несколько мешков буханок привез им Владимир Суровцев на своем вездеходе.