Еще одна экспертиза: защита волгоградского врача Гиниятова заявит новые ходатайства перед приговором

Светлоярский районный суд Волгоградской области продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении врача-терапевта Амира Гиниятова, обвиняемого в смерти пациентки от коронавируса. Как стало известно ИА «Высота 102», в очередном судебном заседании, назначенном на 2 ноября, сторона защиты намерена подать несколько ходатайств.

— Мы хотим заявить ходатайство о детальном изучении журнала из лаборатории, где проводились мазки ПЦР. Также из ФОМС хотим запросить информацию по факту обращения погибшей в медорганизацию. Есть расхождение по числам, — рассказал врач. — Сторона обвинения утверждает, что я якобы неправильно проводил лечение и не взял мазок в установленные сроки.





Ранее в судебном заседании Амир настаивал, что лечил пациентку, которая обратилась к нему с небольшой температурой, правильно, направив ее на анализ крови и выписав медикаменты. 11 августа 2020 года он вновь посетил женщину на дому по вызову, поставив предварительный диагноз внебольничная пневмония, направил ее на рентген и на тестирование на коронавирус. Результаты рентгена была получены лишь 15 августа, а тест на ковид — 18 числа.

— Также моя защита хочет заявить ходатайство о проведении третьей независимой экспертизы. Как известно, были проведены две экспертизы — в Ставрополе и Волгограде. Почему-то нашу экспертизу во внимание не приняли, — рассказал Гиниятов. — Хотя она была проведена в соответствии со всеми нормами и установленными требованиями.





На прошедших в конце октября заседания, как утверждает Гиниятов, стороне защиты, наконец, удалось легитимизировать экспертизу, проведенную в Волгограде.

— Добиться этого удалось посредством допроса нашего эксперта. Это уже маленькая победа, — сообщил врач. — Указали на множественные нарушения УПК в экспертизе, произведенной в Ставрополе, на которые следователь закрывал глаза, на то, что в рамках предварительного расследования не были произведены запросы в различные инстанции, которые могли бы расставить все точки над «ё».

Гиниятов уточняет, что зампрокурора Светлоярского района попросила время на подготовку ответа к данному ходатайству.

— Видимо нам удалось застать их врасплох, однако мы еще не разобрали выводы данной экспертизы, которые ну очень противоречивы, — рассказал экс-медик.

На заседании 27 октября, прокурор заявил, что исследование дополнительных документов только затянет процесс.





Буквально неделю назад врач из Светлоярского района опубликовал видеообращение, в котором заявил об отсутствии защиты медиков, спасавших жизни пациентов, выразил надежду на справедливое разбирательство и на то, что сможет вернуться в свою профессию. Также врач высказался о потерпевшей стороне.

По версии следствия, напомним, 6 августа 2020 года одна из местных жительниц пришла к Гиниятову на прием в поликлинику Светлого Яра. Врач не оказал женщине должной помощи и не направил ее в стационар. Врач, в свою очередь, настаивал, что лечил пациентку, которая обратилась к нему с небольшой температурой, правильно, направив ее на анализ крови и выписав медикаменты. 11 августа он вновь посетил женщину на дому, поставив предварительный диагноз — внебольничная пневмония, и направил ее на рентген и на тестирование на коронавирус. Результаты рентгена была получены лишь 15 августа, а тест на ковид — 18-го числа того же месяца. Именно в этот день женщина скончалась от коронавируса в стационаре.

Фото и коллаж: личный архив Амира Гиниятова / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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