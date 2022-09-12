Первое заседание по делу о гибели пациентки от COVID-19 назначено в Светлоярском районном суде Волгоградской области на 13 сентября. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление судьи от 2 сентября, пройдет оно в открытом режиме. В судебном заседании планируют участвовать представители потерпевшей стороны. При этом остается под вопросом продление ареста Амира Гиниятова.

– Первое судебное заседание по нашему делу назначено на завтра, 13 сентября, в Светлоярском райсуде, – сообщила информагентству супруга подсудимого Юлия Гиниятова. – На предварительных слушаниях судья постановил провести его в открытом режиме.

Напомним, что 2 сентября судья Андрей Маляров продлил арест врачу-терапевту на полгода – до 23 февраля 2023 года. При этом сроки давности по делу истекли 17 сентября. Как стало известно информагентству сегодня, 12 сентября, адвокат Гиниятова обжаловала продление меры пресечения в тот же день. Что удивительно – рассмотрение апелляции было назначено в Волгоградском областном суде, однако об этом ни подсудимого, ни его защитника Ольгу Завгородневу никто не уведомлял.

– Мы буквально сегодня с большим удивлением для себя узнали, что, оказывается, жалоба на решение о продлении ареста должна была рассматриваться в Волгоградском областном суде вечером 7 сентября, – сообщила Юлия Гиниятова. – Однако ни мы, ни адвокат должным образом не были уведомлены об этом. Естественно, мы не явились на это заседание.

На сайте Волгоградского областного суда действительно есть запись о заседании. Интересно что материалы поступили, в облсуд 7 сентября, а рассмотрение было назначено на вечер того же дня, однако не состоялось.





Напомним, Амир Гиниятов обвиняется в смерти женщины, которая 6 августа 2020 года обратилась к нему как к врачу-терапевту в поликлинику Светлого Яра с жалобами на самочувствие. По версии следствия, Гиниятов не оказал женщине должной помощи и не направил ее в стационар. Врач, в свою очередь, настаивал, что лечил пациентку, которая обратилась к нему с небольшой температурой, правильно, направив ее на анализ крови и выписав медикаменты. 11 августа он вновь посетил женщину на дому по вызову, поставив предварительный диагноз внебольничная пневмония, направил ее на рентген и на тестирование на коронавирус. Результаты рентгена была получены лишь 15 августа, а тест на ковид – 18. Именно в этот день женщина скончалась от коронавируса в стационаре.

На предварительном слушании 2 сентября судья Маляров отклонил ходатайство защиты Гиниятова о возврате уголовного дела прокурору. Напомним, что подсудимый и его адвокат настаивали на несостоятельности следственных мероприятий, якобы проведенных с нарушением УПК.

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