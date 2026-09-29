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Общество

От летнего тепла – к первым заморозкам: прогноз погоды в Волгограде на 14 дней

Общество 29.09.2026 20:06
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29.09.2026 20:06


Конец сентября и начало октября в Волгограде обещают быть по-настоящему переменчивыми. Если первые дни второго месяца осени еще порадуют теплом, то уже к выходным столбики термометров поползут вниз, а ночью возможны заморозки. Синоптики советуют волгоградцам перебрать гардеробы и достать теплые вещи – погода будет напоминать о приближении осени всё настойчивее.

Последние теплые дни: 29–30 сентября

Сегодня, 29 сентября, и среда – самые комфортные дни по температуре предстоящих двух недель. Днем воздух 30 сентября прогреется до +19 градусов, ночью –  до +11…+13. Осадков не ожидается, давление стабильное – около 762–763 мм ртутного столба. Ветер умеренный, порывы до 6,8 м/с. По ощущениям – почти бабье лето.

1 октября: еще тепло

Первый день октября сохранит теплую погоду: днём +18, ночью +11. Вероятность осадков минимальная – всего 3%. Однако уже к вечеру ветер начнет усиливаться, а к выходным погода заметно изменится.

2–4 октября: резкое похолодание

В пятницу, 2 октября, похолодает – в дневное время столбики термометров дотянутся лишь до +13, ночью – до +8. В субботу, 3 октября, температура опустится еще ниже: днем всего +9, ночью +4, а по ощущениям – до +1. Вероятность дождей вырастет до 35%. В воскресенье, 4 октября, ночью ожидаются первые заморозки в северных районах Волгоградской области, по ощущениям – до -3. Днем – не выше +10.

5–9 октября: постепенное потепление

С понедельника, 5 октября, погода начнёт налаживаться. Днём воздух прогреется до +14, ночью все еще холодно – около +2. К среде, 7 октября, днем ожидается до +16, ночью +8. В четверг и пятницу – до +17. Однако без осадков не обойдется: 7 октября вероятность дождя – 27%, 8 октября – 18%, 9 октября – 17%.

10–12 октября: стабильные +17

К следующим выходным, согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, установится относительно стабильная погода: днем около +17, ночью +7. Вероятность осадков – 15–28%. Давление немного вырастет – до 766–770 мм ртутного столба. Ветер умеренный, 4–5 м/с.

По данным онлайн-сервисов, минимальная дневная температура в предстоящие две недели составит +9 градусов, максимальная – +19. Самыми холодными днями станут 3 и 4 октября – именно тогда стоит быть особенно внимательными тем, кто планирует длительные прогулки или работы на даче.

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