



В Москве с 23 по 28 сентября прошли чемпионат и первенство России по тхэквондо МФТ – главные соревнования сезона. Площадкой для турнира стала Академия спорта «Динамо», где на татами вышли более двух тысяч спортсменов из 42 регионов России. Для многих участников эти старты стали важнейшим этапом отбора в сборную команду страны: завоёванная медаль давала реальный шанс представлять Россию на международной арене.

Волгоградская команда выступила максимально убедительно, привезя домой 12 наград: 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых, сообщает комитет физической культуры и спорта Волгоградской области. По итогам турнира четверо волгоградских спортсменов получили право войти в состав национальной сборной. Успех стал результатом системной работы воспитанников спортивной школы № 15 и Федерации тхэквондо МФТ Волгоградской области.

Алексей Королев в весе свыше 87 кг не оставил соперникам шансов в спарринге лайт‑лоу – уверенно завоёванное золото. В категории до 57 кг бронзу взял Владислав Михайлов, и именно этот результат открыл ему дорогу в сборную.

Молодёжь не отставала. Сафия Тоймухамедова в весе до 44 кг прошла дистанцию без осечек: четыре поединка – четыре победы. Золото и место в сборной – по делу. А в паре с Яной Московкиной Сафия добавила в копилку ещё и бронзу в постановочном спарринге.

Анастасия Мищенко тоже забрала золото в спарринге и приглашение в сборную – без лишней суеты, но очень надёжно. Владимир Хохлачёв отличился в туль – здесь нужна не только сила, но и выверенность каждого движения, и он её показал.



Стабильность – признак мастерства. Александр Капитанов и Святослав Михайлов взяли серебро в постановочном спарринге среди 12–14-летних – работа в связке у них получилась слаженной. Илья Русин вообще собрал два серебра: в туль и в личном спарринге до 75 кг – редкий дубль, который говорит о разносторонности.

Бронза тоже была по-своему яркой. Алиса Тучковская в категории свыше 65 кг среди юниорок 15–17 лет не стала гнаться за эффектными ударами – она просто делала своё, и этого хватило для пьедестала и вызова в сборную. Дарья Санеева и Захар Земцов добавили бронзы в туль – дисциплина, где судьи видят каждую мелочь.

12 медалей – это не просто счёт. Это сигнал: волгоградская школа тхэквондо МФТ сейчас в числе сильнейших. И, судя по тому, как уверенно выступают и взрослые, и молодёжь, это не разовый всплеск, а системная сила.

Александр Веселовский

Фото: Облспорткомитет