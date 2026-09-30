



Следственный отдел по Тракторозаводскому району Волгограда завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего сотрудника предприятия. Он обвиняется по ч. 2 ст. 217 УК РФ – нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, обвиняемый, отвечавший за соблюдение требований промышленной безопасности, не организовал демонтаж одной из деталей на используемом оборудовании. Из-за этого не был обеспечен свободный выход остатков алюминиевого порошка из установки. После изменения условий работ, связанного с нагревом корпуса, дополнительные меры безопасности не приняли.

24 октября 2025 года при проведении работ произошло ударение алюминиевого порошка с покрытием задвижки на трубах выгрузки. Это привело к объёмному выбросу пылевоздушной смеси. Работник предприятия получил ожоги более 80% поверхности тела, осложнившиеся ожоговым шоком. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, на следующий день мужчина скончался.

Расследование завершено. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.