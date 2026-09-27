



Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства 36-летнего мужчины в сетевом магазине. - Вечером 26 сентября 2026 года 36-летний мужчина заступился за посетителя магазина, в отношении которого 32-летний гражданин выражался нецензурной бранью. В ответ на замечание мужчина произвел несколько прицельных выстрелов. В результате полученных ранений 36-летний мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили в прокуратуре.

Стрелявшему удалось скрыться, но он был задержан сотрудниками правоохранительных органов по горячим следам.



Напомним, жертвой убийцы стал отец пятерых детей. Он был в магазине в тот роковой вечер вместе с двумя маленькими сыновьями. Как сообщалось ранее, подозреваемый в убийстве жил в том же доме на улице 50 лет Октября, где находится «Магнит», в котором произошло преступление. Его задержали при поддержке Росгвардии.



