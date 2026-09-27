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Расследования

Бастрыкин услышал зов о помощи жильцов брошенного дома в Волгограде

Расследования 27.09.2026 14:45
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27.09.2026 14:45


Глава СК РФ отреагировал на обращение жителей дома №8 по улице Обливская в Волгограде. Как сообщили в центральном аппарате ведомства, горожане пожаловались на неудовлетворительное состояние дома – в частности, кровли и инженерных сетей. Жильцы опасаются, что отопительный сезон в их доме будет сорван и они замерзнут в своих квартирах. По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Василию Семенову  доложить о ходе проверки, а также о мерах, принятых для восстановления прав граждан.

Известно, что дом №8 по улице Обливская пытались капитально отремонтировать в 2022 году. Однако строители  куда-то испарились, едва начав работы. К тому же жильцы с удивлением узнали, что, якобы, они по собственному желанию отказались от  УК, которая ранее занималась домом. Люди утверждают, что протокол общего собрания жильцов, где будто бы и принималось это решение, был подделан. 

Фото Следком

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