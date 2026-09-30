ВС РФ поразили аккумуляторный парк, ГЭС и ТЭЦ под Киевом





В ночь с 29 на 30 сентября ВС РФ нанесли массированный удар ракетами и беспилотными по объектам энергетического комплекса Украины. Под Киевом поражены гидро-, а также теплоэлектростанция, аккумуляторный парк.

В Киевской области атакованы одноимённая ГЭС и электроподстанция, Трипольская теплоэлектростанция, аккумуляторный парк хранения энергии. Все объекты ТЭК были задействованы в обеспечении военно-промышленного комплекса.

На территории украинской столицы поражён центр обработки данных «Де Ново», который был задействован ВСУ для обеспечения связи, хранения и обработки информации.

В Одесской области атакованы производственные мощности, размещённые в порту «Измаил». По данным Минобороны, он участвовал в распределении западной военной помощи Украине.

Кроме того, в акватории Чёрного моря нанесён удар по переоборудованному сухогрузу, перевозящему военное имущество, а также товары двойного назначения.

Фото сгенерировано ИИ