



Почему алюминий называют «крылатым» металлом? Из какой руды его добывают и при какой температуре плавят? Ответы на эти вопросы одиннадцатиклассники школы №27 искали не в учебнике, а прямо в цехах Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ. Встреча прошла в формате «Открытый завод» – проекта, который позволяет школьникам увидеть производство изнутри.

Перед экскурсией ребята прошли инструктаж по безопасности и получили средства защиты. Затем отправились в электролизный цех, побывали на литейном и порошковом производствах, узнали, как получают алюминий и где его применяют. После – мастер-класс: школьникам показали, как изготавливают литейные формы.





Завершилась встреча викториной об алюминии, где пригодились знания по химии и немного логики. За правильные ответы участники получили подарки от Молодёжного совета ВгАЗа.

– Мне очень понравилось на заводе, была познавательная экскурсия. Интересно побывать на предприятии, которое находится в Тракторозаводском районе, где я живу и учусь, – поделилась впечатлениями Зоя Балабекова.

Девушка планирует поступать на факультет химической технологии и уже участвовала в инженерной олимпиаде РУСАЛа «13-й элемент. Алхимия будущего». В прошлом году Зоя стала призером, а теперь готовится побороться за первое место.





Для Станислава Бакунина самым интересным на экскурсии стал рассказ об электролизе и получении алюминия. Отдельно его впечатлило, сколько разной продукции делают из этого металла. Учитель русского языка и литературы Галина Корж считает, что такие встречи помогают школьникам лучше представить, чем занимаются специалисты на производстве, и определиться с будущей профессией.





Образовательные и профориентационные проекты – одно из направлений работы РУСАЛа, которое компания развивает уже много лет по инициативе основателя Олега Дерипаска.